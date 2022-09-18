Пугачева выступила в поддержку Галкина и против гибели "наших ребят за иллюзорные цели"

19 минут назад

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Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Певица Алла Пугачева попросила российский минюст признать ее иноагентом вслед за ее мужем Максимом Галкиным. Телеведущего и пародиста включили в реестр физлиц-"иноагентов" в эту пятницу. Российские власти посчитали, что Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование или иную помощь из Украины.

Пугачева заявила, что солидарна с мужем, "желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

После начала российского вторжения в Украину Галкин выступал с резкой критикой войны. Он также комментировал военные преступления российских солдат в Буче и говорил, что войне не может быть никаких оправданий.

Пугачева в свою очередь уже несколько раз намекала на свою антивоенную позицию, однако напрямую вторжение в Украине не комментировала.

Автор фото, Instagram

"Не по пути"

Пугачева уже давно попала в опалу у российских "патриотов", несмотря на относительно сдержанные высказывания. В апреле режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи "Бесогон-ТВ" поставил песню "Не живи с нелюбимой страной", которую иллюстрировали фотографии Пугачевой, Земфиры, Макаревича, Хаматовой и других знаменитостей, которые уехали из России с началом войны.

Пугачева с детьми вернулась из Израиля в Россию в конце августа. На вопрос репортеров журнала Super, что Алле Пугачевой хотелось бы сделать в Москве после возвращения, она ответила: "Морду набить одному человеку", но не объяснила, кому именно.

Одним из первых ее публичных появлений стала церемония прощания с Горбачевым. Ее пост об этом напоминал политический манифест. "Давно я так не рыдала, - написала певица в "Инстаграме". - Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти".

В начале сентября пресс-секретарь президента Путина отделил Галкина с его антивоенной позицией от Пугачевой.

"Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями, - сказал Песков. - Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг - да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления". По его словам, Максим Галкин "делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами".