"В XXI веке это немыслимо". Председатель ЕС Чехия призывает создать международный трибунал против России

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ужас и надежда в освобожденном Изюме

Председательствующая в ЕС Чехия призвала создать международный трибунал для расследования военных преступлений, предположительно, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Призыв страны-председателя ЕС прозвучал после того, как армия Украины освободила от российской оккупации город Изюм Харьковской области и обнаружила рядом с ним сотни могил убитых и замученных пытками людей. Местные власти заявляют о свидетельствах военных преступлений.

"В XXI веке подобные нападения на мирное население - это немыслимо и омерзительно. Мы выступаем за наказание всех военных преступников", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны еще в марте настаивали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор, а также ряд других политиков, ученых и юристов.

Собственное расследование против властей России, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

Могилы под Изюмом

Ряды свежих могил, найденные в лесах рядом с Изюмом, потрясли мир, как в апреле кадры из Бучи под Киевом. Полиция Харьковской области, занимающаяся эксгумацией тел, отмечает, что в их числе множество мирных граждан, включая женщин и детей. Не исключено, что часть этих людей погибла во время обстрелов города штурмовавшими его российскими войсками, некоторые могли быть убиты во время оккупации.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным полиции, в лесу под Изюмом было обнаружено около 450 могил, часть из них братские

На данных момент эксгумировано 59 тел, и в ближайшие дни полиция ожидает достать из земли множество других.

По словам прокурора Харьковской области, уже найдены и задокументированы свидетельства военных преступлений.

В ответ на это в ЕС прозвучал призыв усилить попытки призвать виновных к ответу. "Мы не должны закрывать на это глаза. Я призываю как можно быстрее создать международный трибунал для уголовного преследования преступного акта военной агрессии", - подчеркнул министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Захоронения под Изюмом украинские войска обнаружили в начале сентября, в ходе контрнаступления в Харьковской области. Многие из крестов были безымянными - обозначенными просто номерами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На многих из крестов имен не было, были только номера

Украинские правоохранители называют цифру в 445 могил, но в некоторых из них, по их словам, лежит по нескольку тел. В прокуратуре сообщили, что в числе уже эксгумированных погибших - женщина с веревкой на шее и жертвы российского авиаудара по жилому дому в марте, убившего 47 человек.

В одной из братских могил нашли тела 20 солдат: у некоторых были связаны за спиной руки, у одного на шее была петля.

Контрнаступление Украины и цели Путина

Тем временем украинское контрнаступление на северо-востоке страны продолжается, ВСУ пытаются вытеснить российских военных с оккупированных территорий.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Россия не отправляла в Харьковскую область масштабного подкрепления, судя по всему, решив не защищать этот район.

При этом российский президент Путин в пятницу снова повторил, что его целью остается "освобождение Донбасса".

Но вместо активизации военных действий Россия за последние дни усилила ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. "За последние семь дней Россия увеличила количество целей среди гражданской инфраструктуры даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных результатов", - говорится в сводке британской разведки в воскресенье. В эту категорию целей входили удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, по которым она готова нанести удар, в попытке подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - считают в министерстве обороны Британии.

По данным областных администраций, в ночь на воскресенье российские военные трижды обстреляли из "Градов" город Никополь Днепропетровской области. Были повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, детский сад, магазины и линии электропередач.

В Харьковской области в результате обстрелов погибли 11-летняя девочка и две женщины, 11 человек получили ранения. Были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. По данным главы Харьковской областной администрации, там также была обстреляна психиатрическая больница, где погибли четверо медиков.

В субботу вечером в своем регулярном обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский процитировал данные полиции Харьковской области о том, что после российской оккупации в различных городах региона были обнаружены не менее 10 пыточных комнат с аппаратурой для истязания людей.

Зеленский сравнил действия российской армии с нацистскими и выразил уверенность, что "отвечать они будут так же - и на поле боя, и в залах суда". "Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю" , - добавил Зеленский.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным мэра города, после российского нападения в Изюме было разрушено около 70% многоэтажных зданий

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild выразила надежду, что Путин предстанет перед судом и понесет ответственность за свои действия в Украине.

Российские власти продолжают настаивать, что война, которую они до сих пор называют "специальной военной операцией", связана с "денацификацией" Украины, и что на мирных жителей российские военные не нападают. Найденные захоронения под Изюмом Москва не комментировала.

Когда в апреле российские военные покинули Киевскую область, и в городе Буча после оккупации были обнаружены жертвы расправы со следами пыток, власти России назвали это фейком.

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