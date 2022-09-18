Столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана: стороны заявили о почти 100 погибших

23 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Обстрел Баткена (кадр из видео, сделанного властями Кыргызстана)

Таджикистан и Кыргызстан заявили, что в результате столкновений на границе двух стран в общей сложности погибли 94 человека, более 150 получили ранения. Взаимные обстрелы и нападения на приграничные села, в которых стороны обвиняют друг друга, продолжались с 14-го до 16 сентября.

Судя по воскресным заявлениям правительств двух стран, общее число жертв конфликта достигло 94. Власти Кыргызстана сообщили, что в результате противостояния в приграничной Баткенской области погибли 59 человек, а еще 144 получили ранения.

Министерство иностранных дел Таджикистана также впервые назвало число пострадавших с таджикской стороны. На странице ведомства в "Фейсбуке" сообщается о 35 убитых и 25 раненых таджикских гражданах, среди которых, как утверждает Душанбе, есть женщины и дети.

Стороны обвиняют друг друга в использовании во время боев танков, минометов, реактивной артиллерии и боевых беспилотников.

Кыргызские власти заявили, что вооруженные силы Таджикистана на некоторое время взяли под контроль несколько сел на территории страны, однако затем вышли из них. В пятницу по кыргызскому городу Баткен, расположенному в 10 километрах от границы, были нанесены ракетные удары со стороны Таджикистана. Кроме того, власти Кыргызстана заявили, что таджикские пограничники стреляли по кыргызским пограничным нарядам в Ошской области. Из приграничных кыргызских регионов было эвакуировано 137 тыс. жителей (хотя в течение выходных некоторые из них начали возвращаться домой). 19 сентября объявлено в Кыргызстане днем национального траура.

Таджикистан обвинил кыргызские вооруженные силы в обстреле мечети при помощи дрона, в результате чего, согласно официальным заявлениям, погибло 12 человек. Душанбе также говорит о гибели людей в результате обстрела школы и машины скорой помощи.

Вскоре после начала противостояния стороны договорились о прекращении огня, однако, судя по заявлениям властей Кыргызстана, ситуация успокоилась только к воскресенью. Представители кыргызских властей сообщили, что сотрудники правоохранительных органов двух стран начали совместное патрулирование одного из участков границы.

Конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана возникают постоянно, однако нынешнее обострение конфликта стало самым кровавым за последнее время. Последнее подобное противостояние произошло в апреле 2021 года, и тогда с обеих сторон было убито около 55 человек, пострадали 205.

В воскресенье с лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном по телефону поговорил российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, он "призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

В чем суть конфликта?

Баткенская область - это самый отдаленный регион Кыргызстана, который граничит как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. На территории области находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных другим), и этот вооруженный конфликт вспыхнул вблизи второго по величине анклава в регионе, Воруха. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана.

Подпись к фото, Анклавы на стыке трех стран Центральной Азии

Все села, расположенные в этом районе, окружены кыргызскими населенными пунктами и посевными полями. В некоторых местах возле Воруха граница четко не проведена, и из-за этих участков часто вспыхивают конфликты между местным населением и пограничниками.

Одним из предметов спора в этом районе является дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Ворух. По ранним советским картам (Кыргызстан и Таджикистан опираются на карты разных годов в переговорах о делимитации границы) эта дорога относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним - уже является территорией Киргизской ССР.

Это участок дороги - также единственный способ добраться из Лейлекского района в Баткенский район.

Сложные переговоры

Между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), в отношении которых власти двух стран не могут договориться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сгоревший БТР вооруженных сил Кыргызстана после столкновений весной 2021 года

Процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы начался в 2002 году после того, как Таджикистан справился в последствиями гражданской войны, которая шла в стране с 1992 по 1997 год.

Переговоры продвигаются сложно из-за того, что Таджикистан в своей позиции опирается на карты 1924-1939 годов, а Кыргызстан - на карты 1958-1959 и 1989 годов.

За последние 20 лет на границе произошло почти 100 столкновений, число жертв по обе стороны растет, и отношения жителей приграничья ухудшаются с каждым годом.

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