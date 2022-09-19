Суд оставил почти без изменений семилетний срок Алексею Горинову по делу о "фейках"

час назад

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Автор фото, Getty Images

Мосгорсуд сократил всего на один месяц приговор муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову, получившему семь лет колонии по обвинению в распространении "военных фейков". Горинов стал первым приговоренным к реальному сроку по этой статье, появившейся в российском УК после вторжения в Украину.

Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор по делу 60-летнего Горинова в закрытом режиме. На заседание не пустили даже жену и сына депутата. По информации группы поддержки Горинова, заседание закрыли под предлогом обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, поскольку ранее в адрес судьи Мещанского суда Москвы якобы поступали угрозы.

Как предположил правозащитник Денис Шедов, "скорее всего, власти боятся показывать публике исхудавшего Алексея, чье здоровье подорвала тюрьма".

Адвокат Горинова Катерина Тертухтина назвала приговор издевательским: "Лучше бы оставили семь лет, чем так. Приговор за мнение. Приговор за слова. Приговор за правду".

"Самое малое, что я могу - называть вещи своими именами"

Группа поддержки Горинова опубликовала последнее слово, с которым депутат выступил на апелляции. "Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения", - говорится в нем.

"Самое малое, что я могу - называть вещи своими именами. Хватит ли мне семи лет, - с учетом прожитого, - чтобы перевоспитаться из пацифиста в "ястреба", - заявил депутат суду. - Посмотрим… Посмотрим также, хватит ли этих семи лет политическому руководству России, чтобы осознать, к какой внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе оно привело нашу страну".

В преддверии заседания заявление в поддержку Горинова распространило представительство Евросоюза в России. "ЕС сожалеет о судебном преследовании московского муниципального депутата Алексея Горинова. Мы солидарны с Алексеем Гориновым, по делу которого сегодня проходят апелляционные слушания, и с другими гражданами России, осмеливающимися выступать против войны России против Украины, несмотря на цензуру и притеснения", - заявили в представительстве.

Дело Горинова

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам лишения свободы за выступление на заседании депутатов Красносельского района 15 марта, в ходе которого он предложил провести минуту молчания, назвал происходящее в Украине войной (Россия настаивает, что проводит там "спецоперацию") и заявил, что проводить досуговые мероприятия на фоне российской агрессии недопустимо.

Горинов получил первый реальный срок по статье 207.3 УК РФ о "военных фейках" (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных cил России), появившейся в российском Уголовном кодексе через несколько дней после начала войны.

Свидетелем по делу Горинова проходил депутат и бывший глава Красносельского района Илья Яшин (внесен в реестр физлиц-"иноагентов"). В июле ему самому предъявили обвинение по этой статье и отправили в СИЗО в СИЗО.

По данным правозащитников, на сегодняшний день в России заведено больше 100 уголовных дел по статье о "военных фейках", из которых судами рассмотрено десять. Во всех случаях вынесены обвинительные приговоры - двоим осужденным назначены реальные сроки, троим - условные, двое получили штрафы, и еще двое - исправительные работы.