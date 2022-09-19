Суд повторно приговорил супругов-анархистов за баннер о ФСБ к реальным срокам

13 минут назад

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Автор фото, twitter.com/pchikov Подпись к фото, В сентябре прошлого года Цибуковского и Сафонову уже приговаривали к реальным срокам - более длинным

Центральный суд Челябинска решил отправить в колонию супругов-анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасию Сафонову. В ноябре прошлого года их дело было направлено на новое судебное рассмотрение, они были освобождены из СИЗО.

Суд признал супругов виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) и назначил обоим наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии общего режима, пишет в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.

Прокурор запрашивал Цибуковскому и Сафоновой по пять лет колонии.

По версии обвинения, в ночь на 15 февраля 2018 года активисты развесили и закрепили на ограждении территории здания управления ФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку, напоминает Чиков. Тогда на заборе управления появился баннер "ФСБ - главный террорист". Это была акция в поддержку фигурантов дела "Сети", которая объявлена в России террористической организацией.

Цибуковский также зажег файер, после чего забросил его на огражденную территорию здания управления ФСБ, излагает позицию обвинения Чиков. Таким образом, по мнению следствия, супруги-анархисты "дерзко и цинично" нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а файер был применен в качестве оружия.

10 сентября 2021 года тот же Центральный суд Челябинска приговорил Цибуковского к двум с половиной годам колонии общего режима, а его жену - к двум годам.

Однако 24 ноября Челябинский областной суд отменил приговор анархистам и направил дело на новое рассмотрение, они оба были освобождены из СИЗО. Супругам была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

После акции Цибуковского, Сафонову и еще несколько анархистов сначала задержали, а потом отпустили. Дело против них дважды прекращали в связи с отсутствием состава преступления, но в апреле 2020 года оно было возобновлено.

Адвокат Андрей Лепехин, представляющий интересы Сафоновой и Цибуковского, называл уголовное дело "местью со стороны сотрудников ФСБ, у которых под носом прошла эта акция, с целью запугать гражданских активистов за негативную оценку работы ФСБ".

Цибуковский утверждал, что в 2018 году подвергался избиениям и пыткам в здании ФСБ. "В процессе они объяснили, что хотят услышать от меня признание в вывешивании баннера на здании ФСБ. Я ответил, что в акции не участвовал и всю ночь отказывался говорить что-либо. Под утро в ход пошел электрошокер", - рассказывал он "ОВД-Инфо" (признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента).