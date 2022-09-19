Освобожден американец, два года проведший в заложниках у талибов

58 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Марк Фрерикс 10 лет проработал в Кабуле инженером-строителем

Талибы освободили американского инженера-строителя Марка Фрерикса, которого держали в заложниках с 2020 года. Фрерикс был обменян лидера одной из афганских общин и союзника талибов Башира Нурзаи, с 2005 года отбывавшего пожизненное заключение в США за контрабанду наркотиков.

Обмен состоялся в понедельник в аэропорту Кабула, и сообщило о нем руководство талибов. Заявлений американских властей или семьи Фрерикса по этому поводу пока не поступало, однако освобождение инженера входило в число предвыборных обещаний президента Джо Байдена.

"Сегодня в аэропорту Кабула Марк Фрерикс был передан Америке, а Хаджи Башир - нам", - заявил Амир Хан Муттаки, представляющий талибов на международной арене.

В прошлом военный моряк, Фрерикс был похищен за год до того, как рухнуло прозападное правительство Афганистана и к власти там вновь пришли талибы. На тот момент он уже 10 лет работал в Кабуле инженером-строителем.

Наличие у талибов американского заложника было серьезным препятствием на пути установления хоть каких бы то ни было отношений между Вашингтоном и правительством талибов, которое пока не признано ни одной страной мира.

"Для начала талибы должны немедленно освободить Марка. Потом уже можно будет говорить о каком бы то ни было рассмотрения их претензий на легитимность. Это не обсуждается", - заявил президент Байден еще в январе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Башир Нурзаи уверен, что в результате его обмена на Фрерикса между США и талибами установится мир

В афганской столице Башира Нурзаи приветствовали как героя: боевики талибов встречали его гирляндами цветов.

"Освобождение меня и этого американца принесет мир двум странам", - заявил на пресс-конференции спасенный из тюрьмы наркоторговец.

Столь пристальное внимание к персоне Нурзаи объясняется тем, что он был близким союзником и личным другом основателя "Талибана" Муллы Омара (организация признана террористической в России и многих других странах мира) и в 1990-е помогал финансировать первое правительство талибов.

Как заявил журналистам пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, хотя Нурзаи не занимал никаких официальных постов, он "оказывал значительную поддержку талибам, в том числе и оружием".

В заключении в США Нурзаи провел 17 лет по обвинению в контрабанде героина. По словам прокуроров, он руководил масштабной операцией по производству опиума в провинции Кандагар на юге Афганистана, традиционном оплоте талибов.