В Иране - протесты в связи со смертью девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба

26 минут назад

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Автор фото, WANA NEWS AGENCY Подпись к фото, Заголовки с вопросами смерти Махсы Амини заполонили первые страницы иранских газет в воскресенье

В Иране в понедельник продолжились акции протеста, которые начались в выходные после появления известий о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла.

22-летняя Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов в прошлый вторник задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.

Свидетели обвинили полицейских в том, что они ее избили. Бригадный генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь, и что смерть этой женщины была прискорбной случайностью.

Подпись к фото, Протестующие требуют найти виновных в смерти девушки

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан. Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, а более тридцати получили ранения, в том числе тяжелые.

Протесты в иранском Курдистане вспыхнули в субботу в родном городе Амини Сакезе после ее похорон. Там силовики открыли огонь по толпе, которая шла к местной администрации. Одновременно или чуть позже протесты начались и в других курдских городах. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа бросает камни в городе Дивандерре, а затем убегает под звуки выстрелов.

Подпись к фото, В социальных сетях появилась фотография могилы Махсы Амини

На других кадрах показаны акции протеста в столице, где женщины сняли платки и выкрикивали "Смерть диктатору" - это скандирование часто используется в отношении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Курдская правозащитная группа Hengaw объявила в воскресенье, что во время протестов в двух городах были ранены по меньшей мере 38 человек.

Hengaw сообщила о гибели двух протестующих после столкновений в понедельник в Дивандерре, расположенном между Сакезом и административным центром иранского Курдистана, Санандаджем.

В организации также заявили, что в городе Букан в провинции Западный Азербайджан в ходе протестов погибла 10-летняя девочка: пуля попала ей в голову .

Махса Амини, этническая курдка из города Сакез в провинции Курдистан, умерла в больнице в пятницу, проведя три дня в коме.

Она была задержана полицией нравов во вторник возле станции метро в Тегеране. Полицейские обвинили ее в нарушении закона, обязывающего женщин полностью покрывать волосы платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

По словам свидетелей, ее избили сразу в полицейском фургоне, на котором ее повезли в следственный изолятор.

Полиция уверяет, что у девушки случился внезапный сердечный приступ, причем не сразу после задержания, а позже, когда она вместе с другими женщинами ждала начала "обучения" правильному ношению хиджаба.

Автор фото, Mahsa Amini family Подпись к фото, Махса Амини (фотография из семейного архива)

Они опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина, которую свидетели опознали как Амини, разговаривает с женщиной-чиновником, которая хватает ее за одежду. Затем видно, как Амини держится за голову руками и падает на землю.

Министр внутренних дел заявил в субботу, что у Махсы Амини очевидно, "были проблемы со здоровьем".

Отец девушки заявил в воскресенье новостным агентствам, что его дочь была совершенно здорова. Он также сказал, что у его дочери были синяки на ногах, и что полиция вырезала из записей с камер видеонаблюдения то, чего не хотела показывать.

В понедельник бригадный генерал Рахими выразил соболезнование семье Махсы Амини, но при этом заявил, что она умерла не от рук полицейских.

"У нас есть доказательства, что не было халатности или ненадлежащего поведения со стороны полиции", - сказал он журналистам.