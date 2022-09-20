"Нам никто не указ": как заключённых вербуют в "ЧВК Вагнера" и на войну

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"Нам никто не указ": как заключённых вербуют в "ЧВК Вагнера" и на войну

20 минут назад

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Вербовка заключенных на войну в Украине становится все более открытой. В начале сентября в телеграм-каналах начали появляться видео, на которых люди утверждают, что раньше отбывали наказание в колонии, а потом вступили в "ЧВК Вагнера" и теперь воюют на передовой.

14 сентября было опубликовано видео, где человек, похожий на Евгения Пригожина, агитирует заключенных в одной из колоний в республике Марий Эл. Источники Би-би-си утверждают, что это видео было смонтировано и снято членами "ЧВК Вагнера" с целью агитации.