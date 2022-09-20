Сепаратисты ДНР и ЛНР пытаются срочно организовать "референдумы" о присоединении к России

52 минуты назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASSS Подпись к фото, Глава ДНР Денис Пушилин надеется оперативно провести совместные с ЛНР "референдумы"

Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз просят Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации и начала нового витка войны, заявил глава Луганской области Украины Сергей Гайдай.

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.

"Стереть несуществующую границу"

В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к "референдумам".

"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорит Денис Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".

Перед этим в понедельник так называемая "Общественная палата ЛНР" обратилась к Леониду Пасечнику с просьбой срочно провести "референдум" о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила "Общественная палата ДНР", которая обратилась к Денису Пушилину такой же просьбой.

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами...", - заявил в понедельник журналистам глава "Общественной палаты ДНР" Александр Кофман.

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS Подпись к фото, Голосование о "референдуме" в "Общественной палате ДНР"

Хотя в своих обращениях "депутаты" просят провести референдумы незамедлительно, глава "Общественной палаты ЛНР" Алексей Карякин признал, что дата их еще не определена.

"Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано", - сообщил он в эфире телеканала "Россия-24".

Официальной реакции Москвы на эти сообщения пока не было, но первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что в ЛНР такой "референдум" пройдет осенью.

"Я думаю, это будет в ближайшее время... Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - предположил Водолацкий.

"ВСУ загнали их в тупик"

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что вооруженные силы Украины загнали их в тупик", - прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай вечерний звонок Пушилина Пасечнику.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Донецк, 10 сентября

По его мнению, формальная просьба самопровозглашенных территориальных образований о присоединении к России нужна Москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана украинским контрнаступлением, вызвавшим панику среди сепаратистов.

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят вступить в состав РФ. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет "прямым нападением на Россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", - цитирует Гайдая "Радио Свобода".

Комментируя сообщения о "референдумах", советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "российские пропагандисты влюблены в них как в панацею".

"У меня для них плохие новости, - написал Подоляк в "Твиттере". - Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров".