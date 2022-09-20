В Уголовный кодекс России добавят статьи о мародерстве и сдаче в плен

19 минут назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Госдума не раз принимала важные поправки, внесенные в незначительные законопроекты ко второму чтению

В Госдуме подготовили поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс России статью о мародерстве в период военного времени - до 15 лет колонии. Кроме того, в УК решили добавить понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен. Мародерство было ранее прописано в Уголовном кодексе РСФСР.

На поправки обратил внимание правозащитник Павел Чиков. Они были внесены в нижнюю палату парламента при подготовке ко второму чтению законопроекта об изменениях в УК, который Чиков называет "непримечательным".

В самом законопроекте, принятом в первом чтении в июле, речь идет лишь о корректировке сроков, после отбытия которых для осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений возможна замена неотбытой части наказания принудительными работами. Цель - "стимулирование правопослушного поведения осужденных".

Теперь же Госдума проголосовала за закон во втором и третьем чтениях, в том числе за поправки о наказании за мародерство и добровольной сдаче в плен.

УК без мародерства

В действующем российском УК такой статьи нет - она была в Уголовном кодексе РСФСР.

Мародерство в новой ст. 356.1 УК РФ предлагается описать как противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, совершенное с корыстной целью в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта (и не связанные с вынужденной необходимостью).

Авторы поправки предлагают наказывать за мародерство лишением свободы сроком до шести лет. За мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия, - до 10 лет. А за мародерство, совершенно группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или с применением насилия, опасного для жизни, - до 12 лет. Если речь идет об организованной группе и особо крупном размере, то наказание может достичь 15 лет.

С начала российского военного вторжения в Украину СМИ не раз раз сообщали о случаях мародерства на оккупированных территориях. Военнослужащие отправляли награбленную технику в том числе из Беларуси, используя почту и курьерские сервисы. Российские власти эти сообщения не комментировали, уголовных дел против предполагаемых мародеров в России не заводили.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Военные-мародеры? Кто и как отправляет посылки у границы Беларуси с Украиной

"Мобилизация" и "военное положение"

Кроме того, поправками в "непримечательный" законопроект ко второму чтению предлагается внести статью "Добровольная сдача в плен" (ст. 352.1 УК).

За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, пишет Чиков.

Еще авторы поправок предлагают расширить перечень отягчающих обстоятельств - совершение преступления "в период мобилизации" или "военного положения". Сейчас в ст. 63 УК РФ, посвященной таким обстоятельствам, уже есть схожая формулировка - "в условиях вооруженного конфликта или военных действий".

Российские власти до сих пор отрицали планы объявить мобилизацию. Разговоры об этом усилились после сентябрьского контрнаступления Украины в Харьковской области.

Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ) будет наказываться строже, обратил внимание на еще одно предложение Чиков: свыше месяца - от пяти до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - цитирует текст поправок РИА Новости.

Среди авторов - депутаты Госдумы Валерий Пискарев и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас, отмечает агентство.

Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта, сообщил Чиков.