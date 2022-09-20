ДНР, ЛНР и оккупированный Херсон назначили дату "референдумов" о присоединении к России

51 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

"Народные советы" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупационная администрация Херсонской области синхронно приняли решения провести "референдумы" о вхождении в состав России - уже 23-27 сентября. "Референдумы" ожидались давно, но объявлены были только сейчас - на фоне украинского контрнаступления на оккупированных территориях. Это однозначный ультиматум России Украине и Западу, считает эксперт.

"Народный совет постановляет: определить днями голосования [в ЛНР] на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022", - сказал глава совета Денис Мирошниченко на заседании во вторник, его цитирует Интерфакс. На те же даты голосование было назначено и на экстренном заседании "народного совета" ДНР, которое проходило в Донецке практически одновременно с Луганском.

После этого лидер ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума" решить вопрос о вхождении ДНР в Россию. Путин на это пока не отреагировал. За три дня до вторжения в Украину лидеры ДНР и ЛНР попросили Путина признать их самопровозглашенные республики. Путин это сделал - и началась война.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов (более чем на 10%) впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков, сообщил Интерфакс после заявлений о "референдумах".

"Нужно синхронизировать"

"Республики" Донбасса еще летом заявляли о планах проведения "референдумов", в СМИ звучала дата 11 сентября - в России это единый день голосования. Позже стало понятно, что российским военным не удается расширить зону оккупированных территорий, и 6 сентября украинская армия начала стремительное наступление в одном из регионов - в Харьковской области.

Новая волна заявлений о необходимости немедленно провести "референдум" поднялась накануне днем. Они были оформлены как обращения "общественных палат" ЛНР и ДНР. Сначала немедленно провести референдум о признании региона субъектом России потребовали в Луганске, буквально через час - в Донецке.

Вечером сепаратисты опубликовали видео, в котором лидер ДНР разговаривает из кабинета по телефону с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорил Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".

Утром в пятницу "парад референдумов" продолжился - Кирилл Стремоусов из оккупационной администрации Херсонской области также анонсировал голосование о присоединении к России. Позже глава областной оккупационной администрации Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что подписал "указ" о проведении "референдума" по вопросу о вхождении в состав России - 23-27 сентября, как в ДНР и ЛНР.

Четвертой стала группа "Мы вместе с Россией", обратившаяся с аналогичным предложением к глава оккупационной администрации Запорожской области. Даты пока не назначены.

"Крымский сценарий"

Первая официальная реакция со стороны Москвы поступила от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в его телеграм-канале, в который он не писал уже неделю. Медведев поддержал предложения оккупационных властей в Украине, пригрозив "использовать все силы самозащиты" в случае "посягательства на территорию России" - имея в виду готовящуюся аннексию украинских территорий.

Накануне о "крымском сценарии" - то есть аннексии новый территорий по примеру Крыма в 2014 году - писала пропагандист и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Однозначный ультиматум Украине и Западу"

Американский Институт изучения войны (ISW) высказывал сомнение в том, что обращения пророссийских властей следует считать новым маневром Кремля, а не их собственной инициативой. Эксперты указывали на то, что российские силы не контролируют полностью Донецкую и даже Луганскую области.

Частичная аннексия на данном этапе также поставит Кремль в странное и даже унизительное положение - ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали "российскую" территорию (в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования). Остается неясным, готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, ведь ему легче только угрожать НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли пойдет на нынешнем этапе, считают эксперты ISW.

"Разговоры про немедленный референдум - это абсолютно однозначный ультиматум России Украине и Западу, - пишет в своем телеграм-канале политолог Татьяна Становая. - Для гарантирования "победы", Путин готов немедленно провести референдумы, чтобы получить право (в его понимании) использовать ядерное оружие для защиты территории России".

По мнению Становой, "Путин не хочет выигрывать эту войну на поле боя. Путин хочет заставить Киев сдаться без боя". Она также обращает внимание, что, судя по сообщениям СМИ, еще неделю назад Кремль полагал, что "референдумы" состоятся ближе к концу года, если вообще состоятся. "Иными словами, это не план, это срыв плана", - описала она нынешнюю ситуацию с "референдумами".

Если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России, заявил накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины с точки зрения России будет "прямым нападением на Россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", - считает губернатор (цитата по "Украинской правде").

Власти России отрицают проблемы с пополнением личного состава для группировки в Украине. Кремль регулярно делает заявления о том, что "специальная военная операция" идет по плану. Путин демонстрировал уверенность в своих силах на прошлой неделе, когда отвечал журоналистам на вопрос о внезапном украинском контранаступлении, в результате которого российская армия уступила большую часть оккупированных территорий в Харьковской области.

"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", - говорил Путин в пятницу. "У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом, - утверждал он. - Российская армия занимает новые и новые территории".