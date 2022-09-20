Родители Мадлен Маккан проиграли судебный иск против детектива, написавшего книгу о поиске их дочери

38 минут назад

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Автор фото, Everton FC

Кейт и Джерри Маккан проиграли апелляцию в Европейском суде по правам человека, куда они обратились, чтобы оспорить решение португальского суда, который не нашел клеветы в книге детектива, описавшего историю похищения их дочери Мадлен. Офицер полиции Гонсало Амарал, расследовавший исчезновение Мадлен в 2007 году, в своей книге "Правда лжи", написал, что к пропаже девочки могут быть причастны ее родители.

Трехлетняя Мадлен исчезла во время отдыха с родителями в Алгарве в Португалии в 2007 году. 3 мая того года супруги Маккан оставили девочку в квартире, которую они арендовали, и отправились в соседний тапас-бар с друзьями.

Гонсало Амарал изначально был ведущим детективом по этому делу, но его отстранили после того, как его работу раскритиковали коллеги из британской полиции.

В первое время Макканы находились под следствием, но в июле 2008 года были исключены из числа подозреваемых по делу.

Когда в 2015 году книга Амарала была опубликована, супруги подали на него в суд за клевету и нанесение ущерба репутации. Португальский суд встал на их сторону и присудил им компенсацию в размере около 400 тыс. евро, но Амарал оспорил это решение в Верховном суде страны и через два года, в 2017 году, тот удовлетворил апелляцию.

После этого пара обратилась в Европейский суд по правам человека, заявив, что португальские суды не смогли защитить их право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Суд не согласился с требованиями родителей Мадлен Маккан. В решении сказано, что Кейт и Джерри были публичными фигурами до того, как была опубликована книга Гонсало Амарала, и что ущерб их репутации был нанесен тем фактом, что они были официально объявлены подозреваемыми, а не тем, что об этом написал Амарал.