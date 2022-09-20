В центре для мигрантов в Москве откроют военкомат. Подписавшим контракт упрощают получение гражданства

29 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Записаться на службу можно будет прямо в "Сахарово"

Власти Москвы создадут в миграционном центре "Сахарово" военкомат, чтобы желающие получить гражданство по упрощенной схеме могли записаться на службу по контракту. Об этом было объявлено сразу после того, как Госдума приняла соответствующий закон. Ранее западные эксперты указывали, что российская армия столкнулась с кадровыми проблемами на фоне контрнаступления Украины.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", - говорится в официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Одобренные в этот же день поправки упрощают получение российского гражданства тем, кто заключил годовой контракт на службу в вооруженных силах. Иностранцы смогут стать российскими гражданами без вида на жительство и проживания в России в течение пяти лет. Раньше такая возможность была только у тех мигрантов, кто заключил контракт на три года.

Законопроект был принят после масштабного контрнаступления Украины в Харьковской области и на фоне сообщений о кадровых проблемах в российской армии.

С 15 сентября регионы объявляют о "самомобилизации", обещая набрать дополнительные поздразделения добровольцев.

Как писал американский Институт изучения войны на прошлой неделе, "скрытая мобилизация" усиливается и российские власти, по всей видимости, отказываются от идеи оградить жителей некоторых регионов, в том числе Москвы, от вербовки на войну.