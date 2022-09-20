"Война коснулась каждого человека на Земле". Украина и помощь ей станут главной темой 77-й Генассамблеи ООН

33 минуты назад

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Автор фото, China News Service Подпись к фото, Открывая последнюю неделю 77-й сессии Генассамблеи, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса вкупе с войной в Укриане отбросили человечество как минимум на пять лет назад в развитии главных сфер жизни

Во вторник в Нью-Йорке начинается неделя встреч на высшем уровне в рамках 77-й Генассамблеи ООН. Сессия открылась еще 13 сентября, но ее главной частью традиционно считается последняя неделя с участием президентов, премьер-министров и глав МИД десятков стран.

Участники впервые после пандемии лично съезжаются в Нью-Йорк. Исключение сделано только для президента Украины Владимира Зеленского, который в среду обратится к Генассамблее по видеосвязи.

Война в Украине - одна из главных тем нынешней сессии.

"От этой войны страдает не только Украина. Народ Украины обстреливают ракетами и другими вооружениями, а весь остальной мир ощущает на себе рост цен на энергию и продовольствие. Экономические проблемы поставили под удар продовольственную безопасность для всех. Можно сказать, война коснулась каждого человека на Земле", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, эта война и геополитические разногласия в других регионах мира парализуют работу над решением таких важных проблем, как голод, неравенство, кризис образования и климатические изменения.

Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса вкупе с нынешним конфликтом отбросили человечество как минимум на пять лет назад в развитии главных сфер жизни.

Россию в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров. Накануне он встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Та, в частности, призвала Москву создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности.

От Украины в Нью-Йорк приехала делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Европа - за Украину

Автор фото, AFP Подпись к фото, Из-за смерти королевы Елизаветы II мировые лидеры, присутствовашие на ее похоронах, начали съезжаться в Нью-Йорк только во вторник утром

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II внесла изменения в график работы Генассамблеи. Многие мировые лидеры накануне были в Лондоне на ее похоронах.

Таким образом, Джо Байден выступит со своей речью в среду, а не во вторник, в нарушение традиции, согласно которой президент США всегда берет слово в первый день саммита.

Во вторник к собравшимся обратятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - лидеры двух ведущих экономик Европы, играющих важную роль в продвижении антироссийских санкций.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещает выделить в следующем году на военную поддержку Украины больше, чем было потрачено в этом. В 2022-м помощь Британии Киеву составила 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов).

"Хочу сказать народу Украины следующее: Британия продолжит поддерживать вас на каждом шагу вашего пути. Слишком много жизней - в Украине, в Европе и во всем мире - оказались предметом манипуляций из-за нашей зависимости от российских энергоносителей. Нам необходимо сплотиться и положить этому конец раз и навсегда", - сказала Трасс в обращении, предшествующем ее выступлению перед Генассамблеей.

Неожиданные встречи в Нью-Йорке

Во вторник в ООН выступит и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, который в минувшую субботу встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Узбекистане.

Турция старается быть посредником между Киевом и Москвой, и, действительно, сыграла важную роль в урегулировании проблемы экспорта украинского зерна.

Довольно неожиданно Эрдоган решил встретиться в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом., и столь же неожиданным стало согласие Лапида на встречу, несмотря на то, что Эрдоган жестко критикует политику Израиля в отношении палестинцев.

Президент Ирана Ибрахим Раиси впервые едет на Генассамблею ООН, и в первую очередь встретится с президентом Франции Макроном.

Накануне отъезда он заявил иранской прессе, что Тегеран больше не доверяет США и будет искать гарантий у европейских партнеров, прежде чем принять решение о возобновлении иранской ядерной сделки, заключенной при Бараке Обаме и отмененной Дональдом Трампом.

Правда, французская сторона в лице главы МИД страны Катрин Колонны дала понять в преддверии встречи Макрона с Раиси, что Ирану уже предложены все приемлемые условия сделки и ничего большего Раиси не добьется.

Председатель КНР Си Цзинпинь, как и российский президент, в Нью-Йорк не приехал. Китай представляет делегация министерства иностранных дел страны.

Армянские и казахстанские СМИ сообщают, что на Генассамблею отправились министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Обе страны в последнее время находятся в натянутых отношениях с Россией. Казахстан старается дистанцироваться от Кремля после российского вторжения в Украину, а Армения не нашла в лице Москвы поддержки в последнем витке конфликта с Азербайджаном.