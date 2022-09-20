Время собирать камни: марсоход "Персеверанс" завершает первую часть своей миссии

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

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Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Задача марсохода "Персеверанс"- сверлить камни, собирать и откладывать образцы для последующей отправки на Землю

Марсоход "Персеверанс" NASA близок к выполнению последних пунктов из первой части списка его задач на Марсе.

Марсоход собрал разнообразные образцы горных пород, которые выложит на поверхности планеты, чтоб затем отправить их на Землю во время следующих миссий.

Марсоход находится в районе кратера Езеро уже 17 месяцев. Все, что "Перси" - так его называют сами ученые - видел с тех пор, подтверждает, что марсоход находится в идеальном месте для поиска следов жизни.

Условия на Марсе довольно суровые, поэтому найти там какие-либо живые организмы крайне маловероятно. Вместо этого робот ищет следы биологической активности, которая могла быть здесь миллиарды лет назад, когда кратер был еще заполнен водой и представлял собой озеро.

Ученые надеются, что эта древняя история "записана" в образцах горных пород, которые марсоход собирает и в ближайшие пару месяцев выложит их для отправки в отведенном месте.

"Если бы условия [древнего Езеро] существовали почти где угодно на Земле в любой момент времени в течение последних 3,5 миллиарда лет, я думаю, можно с уверенностью сказать или, по крайней мере, предположить, что природа сделала бы свое дело и оставила свой след в этих камнях", - уверен участник проекта "Персеверанс", ученый из Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Шустер.

NASA и Европейское космическое агентство разрабатывают план доставки коллекции "Персеверанс" на Землю. План включает еще один посадочный модуль, несколько вертолетов, ракету на Марс и межпланетный грузовой корабль.

Цель - забрать и привезти образцы породы на Землю в 2033 году. Коллекция включает образцы вулканических пород из отверстий, которые "Персеверанс" высверлил на дне кратера.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS Подпись к фото, Пробы осадочного керна, пробуренные Perseverance. Слева - образец из "Хребта Уайлдкэт".

Предполагается, что эти образцы расскажут историю Езеро до того, как кратер заполнился водой.

Особенно важно, что эти образцы относятся к горным породам, которые можно точно датировать. Пока что о возрасте Марса ученые могут судить только косвенно.

Другая часть коллекции - породы осадочного типа, которые Perseverance собирал в последние месяцы в отложениях в бывшей дельте реки в западном секторе кратера, диаметр которого - 45 километров.

Дельта представляет собой структуру, состоящую из ила и песка, сбрасываемых рекой, когда она замедляется при входе в более широкий водоем. Это геологический механизм, благодаря которому в породах можно обнаружить следы прошлой микробной жизни.

Один из образцов осадочных пород - кусочек так называемого "Хребта Уайлдкэт" (Wildcat Ridge), он образовался, когда ил оседал на дне озера по мере его испарения.

Приборы марсохода показывают, что камни хребта содержат большое количество органических или богатых углеродом соединений.

Интригующее наблюдение, но здесь важно оговориться.

"Вся жизнь, какой мы ее знаем, состоит из органических веществ. - объясняет Сунанда Шарма, специалист по приборам миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). - Но, что важно, органическое вещество также может быть создано химическими процессами, не связанными с жизнью, например, в результате взаимодействия воды с камнями, из пыли".

Последние четыре месяца "Персеверанс" работал на 40-метровом уступе на краю дельты.

Вскоре он спустится со склона на ровный участок дна, где начнет раскладывать образцы горных пород.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ Подпись к фото, Образцы горных пород хранятся в титановых тубах. Скоро марсоход выложит эту свою коллекцию на поверхность.

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В течение последних четырех месяцев Perseverance работал на 40-метровом уступе, который представляет собой край дельты.

"Мы рассматриваем возможность размещения от 10 до 11 пробирок с образцами здесь, на поверхности, - говорит системный инженер проекта JPL Рик Уэлч. - Затем, вероятно, потребуется около двух месяцев, чтобы положить эти образцы и тщательно задокументировать местоположение, чтобы следующая миссия могла их найти".

Процесс укладывания образцов на грунт инженеры NASA тестировали на полноразмерной копии "Персеверанс" в лаборатории реактивного движения, где можно симулировать маневры, прежде, чем отправить новую миссию на Марс в реальности.

Ожидается, что решение об отправке миссии в NASA примут после совещания 19 октября.

Возможно, нынешняя коллекция марсохода станет резервной - на случай, с ним что-то случится. Тогда закладку можно будет забрать и привезти на Землю. Но вообще ученые хотят собрать гораздо больше образцов, и забирать их, возможно, придется из новых мест, куда дойдет марсоход. Окончательное решение зависит от того, как пройдет этот первый этап сбора и выкладки образцов.