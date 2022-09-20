В Уголовный кодекс России внесли “мобилизацию” и “военное время”. Чем и кому это грозит?

час назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Госдума экстренно внесла важные дополнения в Уголовный кодекс России, связанные с войной в Украине. Они вводят наказания за мародерство, отказ воевать, сдачу в плен, дезертирство и срыв оборонного заказа. Отягчающим обстоятельством становится совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время". Эксперт отмечает, что военные преступления, нарушающие международное гуманитарное право, в российском УК остались не криминализированы.

Сегодня Госдума проголосовала за исключение из УК РФ требования статьи 331 наказывать граждан за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке по не существующим законам "военного времени". Такие специальные законы с момента принятия УК в 1996 году разработаны не были - несмотря на войну в Чечне и другие контртеррористические операции.

Вместо этого депутаты срочно добавили в УК РФ специальные составы преступлений для "военного времени". А обстоятельством, отягчающим любое преступление, теперь будет факт его совершения "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Шесть новых статей и 13 дополнений в действующие нормы УК были приняты за пару минут без какого-либо обсуждения - в виде поправок ко второму чтению одобренного в июле законопроекта, который касался совсем другого вопроса (он уточнял правила смягчения осужденным условий отбывания наказания). На заседании Госдумы даже не были оглашены сами поправки - депутаты проголосовали за "таблицу" сразу во втором и третьем чтениях, желающих выступить по этому поводу или задать вопросы не нашлось.

Би-би-си рассказывает, какие новые преступления и наказания вводятся в России в условиях войны с Украиной, потерь российской армии и массового отказа российских военнослужащих участвовать в "спецоперации".

Новая статья "Мародерство"

Основные изменения, касающиеся огромного числа военнообязанных россиян, вносятся в главу "Преступления против военной службы". В ней впервые появляются две новые статьи.

Одна из них - "Мародерство". Она вводится впервые после громких случаев массового мародерства в населенных пунктах Украины со стороны российских военных - в том числе, подтвержденных независимыми СМИ. Российские власти эти факты не подтверждали.

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Госдума определила состав преступления так. Во-первых, это "безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества" - в том числе, находящегося при убитых или раненых, а также имущества гражданского населения. Для того, чтобы такое присвоение считалось мародерством, придется доказать, что действия были "противоправными", совершены "с корыстной целью", в период "военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", и "не связаны с вынужденной необходимостью".

В случае подтверждения всех этих признаков преступления виновный наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Если мародерство совершено с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, максимальный срок вырастает до 10 лет.

При этом нижняя планка наказания появляется только, если мародерство совершено в крупном размере - более 250 тыс. рублей, по предварительному сговору или с применением опасного для жизни и здоровья насилия или его угрозы. За это грозит 3-12 лет колонии. За мародерство организованной группы в особо крупном размере - от 1 млн рублей, а также при угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего установлен срок лишения свободы 8 - 15 лет.

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Уголовная ответственность за преступления против военной службы для периода мобилизации и военного времени в России вводится впервые, подтвердил Би-би-си директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (НКО внесена в России в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко.

Появление новой статьи "мародерство", по его мнению, доказывает, что это масштабное явление в российской армии и власти решили его пресечь. При этом статья сформулирована таким образом, чтобы награбленное не вывозили машинами, но, например, кража продуктов из магазина или у населения, возможно, будет считаться "вынужденной необходимостью", рассуждает он.

Сдача в плен, "самоволка" и дезертирство

Еще одна новая статья УК - "Добровольная сдача в плен". За это при отсутствии признаков государственной измены военного отправят в колонию на срок от 3 до 10 лет. Избежать этого можно только, если военный сдался впервые, а также "принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

Самовольное оставление части регулируют две статьи УК. Более мягкая статья 337 касается "самоволки" или неявки на службу "без уважительных причин". Те же действия "в целях уклонения от службы" считаются дезертирством (ст. 338 УК РФ).

Дезертирство в период мобилизации или вооруженного конфликта будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Сейчас нижняя планка для наказания вообще не предусмотрена, максимальный срок - до 7 лет, а в случае дезертирства с оружием, в группе или по сговору - до 10 лет.

Наказания за обычную "самоволку" в период мобилизации и военных действий ужесточаются. Если призывник или контрактник отсутствует в течение 2-10 суток, его можно посадить на срок до пяти лет. В случае неявки в срок до 1 месяца - до 7 лет, свыше месяца - до 10 лет. В мирное время это сроки до 2, 3 и 5 лет соответственно.

При этом, согласно принятому Думой закону, за неявку на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, теперь будут судить так же как контрактников.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Кроме того, в военное время не будет действовать существующее примечание к статьям УК о том, что если военнослужащий впервые допустил самоволку или дезертирство (но без оружия, группы и сговора) вследствие "стечения тяжелых обстоятельств", он может быть освобожден от уголовной ответственности.

К таким обстоятельствам относятся тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников, а также невозможность получить медпомощь или неуставные действий в отношении военнослужащего. Примечательно, что отменив поблажку в таких случаях для военного времени, статьи о дедовщине и оскорблении военнослужащего депутаты ужесточать для боевых условий не стали.

Запрет освобождать в военное время военнослужащего от ответственности, если он покинул часть из-за "тяжелых обстоятельств", например, издевательств командира или дедовщины, по мнению Сергея Кривенко, серьезно ухудшает права военнослужащих. "Cейчас у них есть возможность в такой ситуации покинуть часть и сдаться военной полиции - принятые поправки практически запирают военных в условиях, которые могут быть невыносимыми", говорит он.

За уклонение от службы путем симуляции болезни, членовредительства или подлога документтов во время мобилизации или военных действий предусмотрен срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас нижней планки наказания нет, верхняя - 7 лет.

Норму об оставлении погибающего военного корабля (в мирное время - до 5 лет) депутаты править не стали - возможно, из-за неопределенной трактовки обстоятельств гибели крейсера "Москва", на котором находились в том числе матросы-срочники. Минобороны заявляло, что "Москва" в военных действиях участия не принимала.

Неисполнение приказов и отказ воевать

За неисполнение приказа "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" или за "отказ от участия в военных или боевых действиях" военнослужащих будут отправлять в колонию на срок от двух до трех лет. В мирное время за это грозит полгода ареста или максимум - до 2 лет в штрафбате.

Если отказы были групповыми, а также повлекли "существенный вред интересам службы" или тяжкие последствия, срок лишения свободы удваивается по сравнению с мирным временем - за это можно получить от 3 до 10 лет колонии.

Огромные сроки предусмотрены "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" за сопротивление или принуждение начальства или иных лиц к нарушению обязанностей военной службы. Если такие действия сопряжены с насилием или с угрозой его применения, а также в случае нанесения побоев и насилия в отношении начальника, полагается от 5 до 15 лет.

В мирное время за все эти преступления полагается максимум 8 лет, а минимальный срок вообще не установлен.

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За нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной или караульной службы в период мобилизации и военного конфликта теперь можно получить до 10 лет лишения свободы. Сейчас десятилетний срок предусмотрен только в отношении боевых дежурств в случае "тяжких последствий" для безопасности страны.

Максимальное наказание за нарушение уставных правил в патрульном или суточном наряде (кроме караула и вахты) в зависимости от последствий выросло до семи лет.

Заведомо незаконный приказ и военные преступления

В новом законопроекте ничего не говорится о статье 42 УК, по которой "неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность", отмечает Кривенко. Но УК не объясняет, какие приказы военный может считать "заведомо незаконным" и не исполнять, подчеркнул правозащитник. По его словам, это могут быть любые приказы, приводящие к военным преступлениям и нарушениям норм международного гуманитарного права.

Как быть, если по Женевским конвенциям, например, обстрел гражданского объекта считается военным преступлением, а командир отдает приказ стрелять по нему? Это неразрешимое противоречие, считает Кривенко, и законодатель, поставив военного в жесткие рамки невозможности отказаться выполнять приказ, должен был четко прописать, какие приказы исполнять нельзя.

"Подчинённые должны оценивать законность приказа, отдаваемого начальником и несут ответственность за исполнение явно незаконных для них приказов. При этом и начальник, отдавший явно незаконный приказ, несёт ответственность. В принципах Нюрнбергского процесса, сформулированных Комиссией международного права ООН, указывалось, что «Исполнение приказа правительства или начальника не освобождает от ответственности… если фактически был возможен сознательный выбор», напомнил Кривенко.

Правозащитник отмечает, что военные преступления в российском УК остались не криминализированы. А статья о ведении агрессивной войны сформулирована в УК рамочно и оставляет за бортом многие нарушения международного гуманитарного права. Госдума, внося поправки в нормы о неисполнении приказа и отказе воевать, должна была расширить и эту статью, считает правозащитник.

Ущерб вооружению и срыв гособоронзаказа

За умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники в условиях вооруженного конфликта теперь положено лишение свободы от пяти до десяти лет. В случае признания действий не умышленными, но повлекшими тяжкие последствия, можно отправить виновного в колонию на срок до пяти лет.

В действующем УК нижней планки для таких преступлений нет, максимальная для умышленных действий - пять лет, для неумышленных - два года.

За утрату военного имущества можно уехать в колонию на срок до 7 лет (в мирное время - максимум 2 года).