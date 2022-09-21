Шойгу: в Украине погибли 5 937 российских военных
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С начала полномасштабной войны в Украине погибли 5 937 российских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Российское военное ведомство не называло число потерь с конца марта.
"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.
По данным украинской стороны, в ходе войны в Украине погибли около 55 тысяч российских военных.
Потери украинской армии Шойгу оценил приблизительно в 61 тысяч военных убитыми и 49 тысяч ранеными.
В последний раз минобороны России отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
Цифра, названная Шойгу, меньше тех потерь, которые удалось подтвердить Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров.
По данным Би-би-си на 16 сентября, Россия в ходе конфликта потеряла по меньшей мере 6 476 военнослужащих. Это лишь те потери, которые удалось подтвердить по открытым источникам, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь.
По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (301 человек), Бурятия (267 человек) и Краснодарский край (256 человек).
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