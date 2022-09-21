Шойгу: в Украине погибли 5 937 российских военных

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 5 937 российских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Российское военное ведомство не называло число потерь с конца марта.

"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

По данным украинской стороны, в ходе войны в Украине погибли около 55 тысяч российских военных.

Потери украинской армии Шойгу оценил приблизительно в 61 тысяч военных убитыми и 49 тысяч ранеными.

В последний раз минобороны России отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Цифра, названная Шойгу, меньше тех потерь, которые удалось подтвердить Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров.

По данным Би-би-си на 16 сентября, Россия в ходе конфликта потеряла по меньшей мере 6 476 военнослужащих. Это лишь те потери, которые удалось подтвердить по открытым источникам, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь.