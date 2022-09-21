Частичная мобилизация, "референдумы" и ядерные угрозы. Главное из выступления Путина

час назад

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Утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации и поддержал проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Би-би-си пересказывает главное из речи Путина.

Путин объявил частичную мобилизацию

Слухи о том, что в России может начаться мобилизация, начали появляться сразу после начала "специальной военной операции". Спустя семь месяцев после вторжения в Украину это все-таки произойдет - несмотря на то, что еще на прошлой неделе в Кремле заверяли, что эта мера не рассматривается.

В начале своего выступления (СМИ ожидали, что оно состоится еще накануне) Путин вновь изложил свое видение происходящего в Украине и намерений Запада, который, по мнению президента, стремится к тому, чтобы "ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить" Россию.

"Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях, считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации", - объявил Путин.

Решение о мобилизации принято в ситуации, когда российские вооруженные силы "действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", подчеркнул Путин.

Он сообщил, что подписал соответствующий приказ и мобилизационные мероприятия начнутся уже 21 сентября. Путин официально проинформировал о своем решении Госдуму и Совет Федерации.

Указ Путина опубликован на сайте Кремля. Из него следует, что в России в рамках мобилизации проведут массовый призыв в армию. Обеспечивать его будут губернаторы - "в количестве и в сроки", которые для каждого региона определит минобороны.

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В период частичной мобилизации уволиться со службы (это коснется и контрактников, и мобилизованных на службу) можно будет только по трем основаниям: достижение предельного возраста пребывания на службе, состояние здоровья или тюремный срок.

Тем россиянам, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (накануне Путин встречался с их представителями), дадут отстрочку.

Один из пунктов указа засекречен. В документе, который опубликован на сайте Кремля, пропущен один из пунктов - за шестым следует восьмой. В версии, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, на нем стоит гриф "для служебного пользования".

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - пообещал Путин. Он заверил, что те, кого призовут на службу, перед отправкой в части будут проходить подготовку с учетом опыта "военной операции" в Украине.

Отдельные поручения, которые дал Путин, касаются правового статуса добровольцев и бойцов подразделений самопровозглашенных республик Донбасса: "Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии".

Позже канал "Россия-24" показал интервью министра обороны Сергея Шойгу, который сообщил, что в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Он утверждает, что срочников это не коснется и они продолжат служить на территории России.

Объявление Путина последовало на следующий день после того, как Дума в ускоренном режиме приняла поправки, которые вводят в уголовный кодекс ответственность за преступления, совершенные "в период мобилизации или военного положения, в военное время". Они касаются добровольной сдачи в плен, мародерства, дезертирства, отказа от службы и др.

Подробнее об этом можно прочитать в этом материале.

Россия поддержит "референдумы" о присоединении регионов Украины

В своей речи Путин коснулся и темы "референдумов" о присоединении к России, которые уже в эти выходные пройдут на оккупированных украинских территориях. Об их проведении представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей объявили накануне.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин.

По его словам, Россия "поддержит" то решение "о своем будущем", которое примут участники "голосования". "Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", - заявил Путин в своем выступлении.

В 2014 году именно по итогам аналогичного "референдума" Россия объявила о присоединении Крыма. Его не признали большинство стран мира, которые рассматривают произошедшее как аннексию полуострова и по-прежнему считают его территорией Украины.

Еще накануне лидеры западных стран, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие, заявили, что не признают результаты готовящихся квазиреферендумов на территории Украины и считают их незаконными.

Россия считает, что мирные переговоры с Украиной сорвал Запад

Путин коротко коснулся переговоров о мирном урегулировании, которые Москва и Киев начали вести после начала вторжения. Их пиком была встреча в Стамбуле. После нее делегации озвучили примерный план, по которому могли бы строится отношения двух стран, если бы Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, удалось бы договориться о мире.

В этот план, в частности, входил потенциальный отказ Украины от вступления в НАТО или членства в других военных союзах в обмен на гарантии безопасности со стороны целого ряда иностранных государств, в том числе членов Совбеза ООН, в который входит и сама Россия.

"Уже после начала специальной военной операции, в том числе переговоров в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно, и эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов", - заявил Путин.

По его мнению, "мирное решение" не устраивало Запад, поэтому "после достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности".

"Украину стали ещё больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", - заявил Путин, добавив, что в самой Украине после срыва переговров был якобы "усилен режим репрессий".

Би-би-си подробно рассказывала о том, почему мирные переговоры на самом деле сошли на нет. Фактически, рассказывали собеседники Би-би-си, общение делегаций продолжалось до начала лета, но потом прекратилось, так как обеим сторонам стало ясно, что исход войны будет решаться на поле боя, а не за столом перегоровов. На это повлияли и другие факторы - например, обнародование фактов военных преступлений в Буче и потопление крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота.

Кроме того, украинские власти еще в апреле предупреждали Москву, что любые попытки провести "референдумы" на украинских территориях поставят крест на возможности мирного урегулирования.

В последние недели и в Москве, и в Киеве говорили о том, что предпосылок для мирного урегулирования войны в Украине нет. Украинские власти подчеркивают, что какие-либо мирные переговоры будут возможны только тогда, когда Россия уйдет с оккупированных территорий.

Путин вновь грозил ядерным оружием

Сразу несколько экспертов, с которыми Би-би-си обсуждала решение о проведении "референдумов" на оккупированных территорий, указывали, что их итоги позволят России еще интенсивнее угрожать Украине и Западу ядерным оружием, ссылаясь на защиту своей территории. Такие угрозы действительно прозвучали в речи российского президента.

"Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться и в их сторону", - заявил он в обращении.

По словам Путина, страны Запада поощряют обстрел Запорожской атомной электростанции, что может "привести к атомной катастрофе", а также позволяют себе высказывания о "возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия".

"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - напомнил Путин.

Он пообещал, что при возникновении угрозы территориальной целостности, "для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства". "Это не блеф", - пригрозил Путин.

По словам Путина, "останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству" - в "исторической традиции России".