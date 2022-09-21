Объявленная Путиным частичная мобилизация обрушила российские рынки

47 минут назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Российские рынки отреагировали на введение частичной мобилизации в России сильным обвалом. Они падают второй день подряд - такое в последний раз было в феврале, после нападения России на Украину и начала войны.

К 10:43 по московскому времени индекс Мосбиржи обвалился более чем на 4%, а индекс РТС - на 5%.

Даже рубль, до этого упорно державшийся, несмотря на ожидания мобилизации, начал дешеветь. Курс доллара с утра вырос на 1,4 рубля до 62 рублей за доллар, а курс евро подорожал на почти 80 копеек до 61,4 рубля. Затем рубль начал отыгрывать потери и уже к 10:40 вновь начал укрепляться к евро.

Накануне российские рынки тоже падали - уже тогда ждали мобилизации, а власти самопровозглашенных ДНР, ЛНР и частично оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей объявили о готовящихся "референдумах" о присоединении к России. Индекс Мосбиржи по итогам вторника упал более чем на 8%.

Аналитики напрямую связывают обвал котировок с "новостями политического характера" и ростом "геополитических рисков".

"Индекс Мосбиржи, судя по всему, направляется в область минимумов за последние годы", - пишут авторы экономического блога MMI.

Российские рынки в последние месяцы были достаточно стабильными, несмотря на продолжающуюся уже более полугода войну в Украине и введенные против России санкции. Во многом это было связано с уходом иностранных инвесторов или введенными российскими властями ограничениями в их адрес.

Мобилизация спровоцировала очередную волну падения рынков. Скорее всего, это связано со страхом за то, как это скажется на экономике страны, которая и так находится не в самой хорошей форме.

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си:

"Пока большинство прогнозов говорят о том, что кризис будет достаточно продолжительным, но не очень резким. Последствия торговых санкций будут заметны лишь в отдаленной перспективе - когда усугубится отставание России от других стран мира в технологическом плане.

Мобилизация может сильно изменить эти прогнозы. Фактически часть населения уйдет на войну - это значит, что они не будет ни работать, ни тратить деньги. Следовательно упадет выпуск и потребление.

Работа компаний также будет переориентирована на военные нужды, а значит выпуск "гражданских" товаров и инвестиции в собственное развитие будут сильно сокращены.