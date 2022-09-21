Беспорядки в Иране после смерти студентки: есть жертвы среди протестующих и полицейских

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Женщина сжигает свой головной платок во время акции протеста в Тегеране в понедельник

В Иране пятую ночь продолжались демонстрации протеста, начавшиеся после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба полицией нравов.

В знак протеста женщины по всей стране сжигают хиджабы и отрезают себе волосы.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы численностью до тысячи человек, сообщает официальное информационное агентство IRNA. По сообщениям, один полицейский был убит и четверо получили ранения в результате ожесточенных столкновений в городе Шираз на юге страны.

Демонстранты блокировали улицы, бросали в силовиков камни, поджигали полицейские машины и мусорные баки и скандировали антиправительственные лозунги.

"Сегодня вечером на площади Азади в Кермане женщина садится на ящик, снимает головной платок и обрезает волосы, в то время как люди скандируют "Смерть диктатору" в пятую ночь протестов в Иране по поводу смерти #МахсаАмини под стражей в полиции нравов"

Митинги прошли ночью в столице Тегеране и других крупных городах, включая Мешхед на северо-востоке, Тебриз на северо-западе, Рашт на севере, Исфахан в центре и Шираз на юге, сообщает IRNA.

В Сари, к северу от Тегерана, женщины сжигали свои хиджабы под одобрительные возгласы толпы.

Исмаил Зарей Куша, губернатор Курдистана - родной провинции Амини, где начались протесты, - заявил во вторник, что три человека были убиты во время протестов в провинции, не уточнив, когда именно.

Hengaw, норвежская организация, которая следит за соблюдением прав человека в преимущественно курдских районах, заявила, что 38 человек получили ранения в субботу и воскресенье, когда полиция по охране общественного порядка применила боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих в Сакезе и Санандадже, столице Курдистана.

Автор фото, Mahsa Amini family Подпись к фото, 22-летняя Махса Амини скончалась в больнице в Тегеране в пятницу

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Демонстрации начались после того, как в пятницу власти объявили о смерти Амини после ее ареста полицией нравов, ответственной за соблюдение строгого дресс-кода для женщин.

Амини была арестована в столице на прошлой неделе иранской полицией нравов по обвинению в нарушении закона, согласно которому женщины должны покрывать волосы хиджабом или платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

Через три дня после задержания Амини скончалась. По версии властей, смерть произошла из-за "остановки сердца". Но родственники покойной утверждают, что девушка никогда не имела никаких проблем с сердцем. Они подозревают, что пострадавшая умерла от нанесенных ей побоев.

Исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф ранее ссылалась на сообщения о том, что полицейские избивали Амини.

"Трагическая смерть Махсы Амини и утверждения о пытках и жестоком обращении должны быть оперативно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом, который, в частности, обеспечит доступ ее семьи к правосудию и истине", - сказала Нашиф.

Она отметила, что ООН получила "многочисленные и проверенные видеоролики о жестоком обращении с женщинами": в последние месяцы полиция нравов увеличила количество уличных патрулей.

Подпись к фото, В социальных сетях появилась фотография надгробия Махсы Амини

Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в понедельник посетил семью Амини. По сообщениям государственных СМИ, он пообещал им, что "все учреждения примут меры для защиты прав, которые были нарушены".

Видный депутат иранского парламента Джалал Рашиди Кучи публично раскритиковал полицию нравов, заявив, что ее создание было ошибкой и принесло Ирану только "убытки и ущерб".

Законы Ирана о хиджабе

После Исламской революции 1979 года власти Ирана ввели обязательный дресс-код, согласно которому все женщины должны носить хиджаб и свободную одежду, скрывающую их фигуру на публике.

Полиции нравов, официально известной как "Гашт-э Эршад" ("Патрули сопровождения"), поручено, среди прочего, следить за тем, чтобы внешний вид женщины соответствовал интерпретации властями "правильной" одежды. Ее сотрудники имеют право останавливать женщин и оценивать, не слишком ли они обнажают волосы, не слишком ли короткие или облегающие у них брюки и верхняя одежда и не слишком ли обильно они пользуются макияжем. Наказания за нарушение правил включают штраф, тюрьму или порку.

В 2014 году иранские женщины начали делиться фотографиями и видео, на которых публично нарушают законы о ношении хиджаба, в рамках онлайн-кампании протеста под названием "Моя тайная свобода". С тех пор он вдохновил другие движения, в том числе "Белые среды" и "Улицы девушек революции".

На видео из Тегерана видно, как женщины снимают платки и выкрикивают "Смерть диктатору" - эту фразу протестующие часто используют в отношении верховного лидера. Другие кричат "Справедливость, свобода, нет обязательному хиджабу". В северной провинции Гилян протестующие также столкнулись с полицией.

"Эти женщины в городе Сари на севере Ирана танцуют и сжигают свои платки… Протесты против режима теперь распространились на десятки городов с севера на юг, с востока на запад… все вызвано смертью #МахсаАмини во время содержания под стражей иранской полиции нравов"

Женщина, принявшая участие в акции протеста в понедельник вечером в северном городе Рашт, прислала Персидской службе Би-би-си фотографии синяков, полученных ею, как она утверждает, в результате избиения дубинками и шлангами, которыми полицейские били протестующих.

"Полиция продолжала стрелять слезоточивым газом. Нам жгло глаза, - рассказала она. - Мы пытались убежать, но они загнали меня в угол и избили. Они называли меня проституткой и говорили, что я вышла на улицу, чтобы продать себя".