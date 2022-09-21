"Это признак паники". Как отреагировал Запад на объявленную в России мобилизацию

час назад

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Автор фото, Reuters

Президент России Владимир Путин в среду утром выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Она начинается с сегодняшнего дня. Как на это отреагировали на Западе?

Объявленная российским президентом частичная мобилизация - первая со времен Второй мировой войны. В своем выступлении Путин предупредил, что Москва будет защищаться силой всего своего военного арсенала, включая ядерное оружие.

Путин коснулся и темы "референдумов" о присоединении к России, которые уже в эти выходные пройдут на оккупированных украинских территориях. Об их проведении представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей объявили накануне.

Западная реакция последовала незамедлительно: комментаторы чаще всего употребляют слова "паника" и "слабость", оценивая решение Путина.

В резиденции британского премьера на Даунинг-стрит объявленную в России частичную мобилизацию назвали очевидным признанием того, что российское вторжение в Украину провалилось.

"Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении предосудительных действий российского правительства", - заявила пресс-секретарь премьер-министра Лиз Трасс, пообещав, что Британия продолжит оказывать Киеву любую помощь, необходимую для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тоже считает, что нарушение Путиным собственных обещаний не мобилизовать население является признаком того, что его вторжение терпит неудачу.

Автор фото, Reuters

"Путин и его министр обороны отправили десятки тысячи плохо экипированных и плохо обученных своих граждан на смерть. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество объединилось, и Россия становится глобальным изгоем", - говорит Уоллес.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мобилизационный указ Путина является признаком паники в Кремле, и что его не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Автор фото, Rex Features

"Мобилизация, призыв к референдумам в Донецке - это все признаки паники. Его риторика о ядерном оружии - это что-то, что мы слышали много раз раньше. Все это - известная нам риторика. Я бы посоветовал сохранять спокойствие", - сказал он.

По мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, действия российского президента - это попытки оправдать собственные неудачи.

"Война явно идет не по сценарию России, что потребовало от Путина пойти на крайне непопулярное решение о мобилизации и жестком ограничении прав людей", - убежден Подоляк.

Посол США в Украине Бриджет Бринк также заявила, что "фальшивые референдумы и мобилизация - это признаки слабости".

"Это провал России. Соединенные Штаты никогда не признают притязаний России на якобы аннексированные украинские территории", - написала она в "Твиттере".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Москвичи и киевляне о частичной мобилизации

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано считает, что Путин - в отчаянии и стремится только к эскалации кризиса.

"Это еще одно доказательство того, что Путину неинтересен мир, что он заинтересован в эскалации, что его интересует только продолжение его разрушительной войны, которая уже привела к плохим последствиям во всем мире", - заявил Стано.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Референдум на оккупированных Россией украинских территориях пройдет уже в эти выходные

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При этом ряд политиков считают происходящее эскалацией конфликта и призывают срочно обсудить, что с этим делать, а некоторые страны уже заявляют о готовности принять защитные меры.

Так, Литва объявила о повышении уровня готовности сил быстрого реагирования своей армии "для предотвращения любых провокаций с российской стороны".

"Поскольку в России будет проводиться и военная мобилизация, в том числе и в Калининградской области, по соседству, в Литве не могут просто спокойно на это смотреть", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас в "Фейсбуке".

Похожее заявление сделал и министр обороны Финляндии. "Наши силы обороны хорошо подготовлены, и мы пристально следим за ситуацией", - сказал глава финского оборонного ведомства Антти Кайкконен.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин так прокомментировал последние заявления российских властей: "Что касается украинского кризиса, позиция Китая всегда была четкой. Мы призываем стороны добиться прекращения огня и прекратить войну путем диалога и переговоров, а также найти решение, учитывающее разумные интересы безопасности всех сторон, как можно скорее. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст для этого условия и пространство".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную Путиным частичную мобилизацию попыткой еще больше эскалировать войну в Украине. "И это лишь очередное доказательство того, что Россия - единственный агрессор во всей этой ситуации", - сказал Фиала.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал указ о мобилизации "еще одним неверным шагом России".

"Конечно, мы будем обсуждать, как реагировать на этот плохой шаг", - заявил Хабек.

Офис канцлера Германии Олафа Шольца выпустил заявление, в котором говорится, что лидер Германии видит в решении о частичной мобилизации российских войск провал планов Кремля, которые там преследовали, напав на Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.