"Знай предателя": в Азербайджане начали кампанию против оппозиции. Но что-то пошло не так

10 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Facebook/Elmaddin Asgarkhanov Подпись к фото, За печатью "Узнаем предателя!" оказались известные блогеры, политики, активисты и журналисты

На фоне недавнего обострения конфликта с соседней Арменией в Азербайджане началась кампания с хештегом "знай предателя", против известных политиков, активистов, журналистов, осудивших военные действия, которые (в отличие от войны 2020 года) шли уже на территории Армении. Но кампания не похожа на удачную.

В Facebook появился хештег #xainitanı ("знай предателя" - азерб.), где опубликованы аватары известных общественных деятелей, не согласных с действиями властей Азербайджана в недавнем обострении на границе с Арменией.

Под фотографиями приведены цитаты из их статусов в соцсетях, а на самих фото наложен красный штамп с надписью "Узнаем предателя!".

Под удар кампании попали политик Тофиг Ягублу, блогер Орхан Агаев, историк Алтай Гоюшов, бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли, журналисты Афган Мухтарлы и Севиндж Османгызы, и другие.

Кампанию, судя по всему, продвигают представители правящей партии "Новый Азербайджан". Например, хештег с фотографиями появился в профиле главы отделения партии в Бардинском районе, затем у его подчиненного, в том же районе.

Тот же список "предателей" опубликован в профилях, где говорится, что это профили членов молодежного отделения партии "Новый Азербайджан" в разных регионах страны. Би-би-си не удалось связаться с пресс-службой партии "Новый Азербайджан" ни по телефону, ни по электронной почте.

На странице в Facebook человека, называющего себя Вугаром Имрановым, заместителем директора Фонда социального развития для вынужденных переселенцев, опубликовано видео с тем же хештегом. Имя, фамилия и должность совпадают с указанными на сайте Фонда, а человек на фото профиля и других фотографиях на странице также похож на того, кто изображен на странице Фонда в качестве замдиректора.

Кроме того в государственной газете "Азербайджан" вышел текст депутата парламента о "предателях", со множеством восклицательных знаков и плохо завуалированным призывом их выявлять.

"Если я по этой причине предатель, то пусть так"

Под фото известного азербайджанского журналиста и политэмигранта Афгана Мухтарлы с печатью "Узнаем предателя!" приведена его цитата: "Азербайджанская сторона открыто декларирует намерение захватить территорию другого государства".

В разговоре с Би-би-си он признает, что это действительно его слова.

"Я считаю, что Азербайджан за пределами собственных границ нигде не должен участвовать ни в каких военных операциях, а если эта операция нужна, для того чтобы оккупировать территорию соседней страны, то я против, - говорит он. - Есть международное право, у стран есть границы, они признаны другими государствами. Я против того, чтобы наши войска были в Зангезуре (Сюнике - область в Армении) и чтобы наши солдаты там погибали".

Автор фото, AFGAN MUKHTARLI Подпись к фото, И Тофик Ягублу (на плакате), и Афган Мухтарлы (крайний справа) оба сидели в тюрьме при Алиеве, а в 90е воевали добровольцами в Карабахе

По его словам, президент Алиев поставил Азербайджан "в сегодняшнюю безвыходную ситуацию".

"Россия - большая страна с атомным оружием, и весь мир объединился против ее агрессивной политики [в Украине], им не позволяют оккупировать территорию другой страны, и нам, тем более, не позволят", - напоминает Мухтарлы.

Он отмечает, что иностранные политики вступились за Армению, и в случае новых обострений дальше могут последовать санкции. "Все это отразится на нашем народе, а не на власти, и если я по этой причине предатель, то пусть так", - говорит журналист.

Кампания не выглядит популярной

Мухтарлы считает, что кампания с хештегом оказалась неудачной.

"Ее высмеивают, потому что если ты врешь и люди это знают, то такая кампания не может быть успешной, - говорит он. - И я, и Тофик Ягублу воевали в Карабахе [в 1990-е], люди это знают, и как мы можем быть "предателями", народ знает. Я сам перепостил этот хештег и вижу, что люди меня поддерживают".

Всего в Facebook на вторник корреспондент Би-би-си нашел 40 статусов с хештегом #xainitanı, и большинство их авторов имеют профили, похожие на профили чиновников. Так что, судя по всему, хештег пока не очень популярен среди широкой публики.

В твиттере публикаций с этим хештегом больше, но часть твитов на эту тему пишут сами чиновники, а остальные, в основном, осуждают. "Ребята, в список "#xainitanı" куда подавать? Дедлайн еще не закончился?" - шутит активист Рустам Исмаилбейли.

Кстати, если сама кампания началась на этой неделе, то одноименный канал в Youtube, называющий предателями активистов, существует уже полгода и имеет всего 219 подписчиков.

Новая война не популярна?

В Азербайджане среди тех, кто критически высказался по поводу нового обострения, есть и те, кто поддержал свою страну во время войны 2020 года.

Автор фото, Pacific Press/Getty Подпись к фото, По словам Керимли, благодаря стараниям Алиева, Азербайджан садится в "тонущую лодку Путина"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Тогда Али Керимли, глава крупнейшей оппозиционной партии Народного Фронта, поддержал власть, отметив, что часть территории Азербайджана оккупирована.

Но теперь он говорит иначе.

"Сейчас все задаются вопросом - почему мы потеряли 50 человек за несколько часов сражения с (якобы) "умирающим от голода" врагом?" - написал он 14 сентября, когда стали известны первые списки жертв азербайджанской стороны.

Комментируя недавний приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван (где она сказала, что именно Азербайджан начал этот пограничный конфликт с Арменией), Керимли написал, что если раньше Армения считалась форпостом России, то сейчас благодаря стараниям Алиева, Азербайджан садится в "тонущую лодку Путина".

Реакция на сентябрьскую эскалацию с Арменией в азербайджанском обществе выглядит куда более неоднозначной, чем то было во время войны 2020 года.

Люди вешают на соцсетевые аватары азербайджанские флаги, призывают кто к войне, кто к миру, ужасаются гибели десятков солдат, пишут соболезнования.

"Эту войну, как и всякую войну, следует остановить", - пишет пользователь по имени Руфат. "Вечная слава героям! Очень больно и горько терять молодых здоровых парней, которым бы жить да жить", - пишет пользовательница по имени Рейхан. Еще одна женщина рассказывает, как переживает за близких, чьи сыновья сейчас служат в армейских подразделениях на приграничном с Арменией участке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Ереване Пелоси сказала, что именно Азербайджан начал этот пограничный конфликт с Арменией

Что случилось на границе?

Пограничные столкновения между двумя странами начались поздно вечером 12 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об атаках, направленных на города, расположенные вдоль всего южного участка границы Армении с Азербайджаном, в том числе Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что всего лишь "осуществляет локальные контрмеры в ответ на широкомасштабную провокацию Армении", не раскрывая деталей.

Не только спикер нижней палаты конгресса США, но и эксперты склоняются к тому, что виновником недавних столкновений является Азербайджан.

"Не думаю, что кто-то сомневается, что Азербайджан начал эту операцию на территории Армении. Даже азербайджанские комментаторы это признают. Армения в настоящее время слаба, мало заинтересована в нарушении статус-кво", - прокомментировал ситуацию Томас де Ваал, известный британский эксперт по Кавказу и автор книги о конфликте в Нагорном Карабахе.