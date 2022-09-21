"Пока проблем нет": могут ли мужчины сейчас выехать из России?

Амалия Затари

Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После того, как президент России Владимир Путин утром в среду объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили билеты на ближайшие рейсы в страны, куда не требуется виза. Чаты в "Телеграме", посвященные выезду из России, переполнены сообщениями с вопросами о том, выпускают ли из страны мужчин. Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кто смог выехать из России по сухопутной границе. Похоже, что пока массовых проблем с выездом из страны нет.

Ни президент Владимир Путин в своем утреннем выступлении, ни министр обороны Сергей Шойгу ничего не сказали о том, запретят ли выезд из России подпадающим под частичную мобилизацию мужчинам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может пока ответить на вопрос, закроют ли границы для тех, кто подлежит частичной мобилизации, и пообещал дать разъяснения по этому вопросу.

"Вы знаете, есть разные положения на этот счет в действующих законах. Давайте чуть-чуть наберемся терпения. Разъяснения последуют на этот счет", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на данный момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу для россиян не вводилось.

"Необходимо дождаться соответствующих разъяснений. Такая информация нами запрошена", - написала она в своем телеграм-канале.

"Пока проблем нет"

После объявления Путиным частичной мобилизации люди в телеграм-чатах, посвященных выезду из России, стали массово интересоваться, выпускают ли из страны мужчин. Утром чаты буквально наполнились такими сообщениями, но уже к полудню стали отписываться мужчины, которые смогли успешно пройти границу и покинуть страну.

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"Переживали, как пройдем границу. Но никаких проблем на границе не возникло, очередей нет. На российской вообще свободно, на грузинской - небольшая очередь", - рассказал Би-би-си Александр, который в районе полудня 21 сентября пересек сухопутную границу России через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс во Владикавказе и въехал в Грузию.

По его словам, они выезжали из России на автомобиле вчетвером - в том числе, двое мужчин 35 и 29 лет.

Как рассказал Александр, он и его друг ограниченно годны к военной службе, оба находятся в запасе (военно-учетные специализации - фельдшер и техник по ремонту транспорта), но, по его словам, российские пограничники этим не интересовались.

По словам Александра, изначально дорога в Грузию планировалась как поездка к друзьям, которые уехали туда после 24 февраля, однако "сегодня все поменялось", и они "рассматривают разные варианты".

"Мы подготовили фотографии военных билетов, но никто ничего не спросил. Задавали обычные вопросы - планы на Грузию и так далее. На сегодняшний день пока проблем нет", - рассказал он.

Автор фото, Vladimir Mukagov/TASS Подпись к фото, Россияне пока массово не жалуются на проблемы с выездом из России в Грузию

Валерию (имя изменено по ее просьбе) с 33-летним мужем тоже пропустили через Верхний Ларс в Грузию без лишних вопросов. По ее словам, они пересекли границу в 12:30 по местному времени.

"Вообще ничего не спросили, очень быстро прошли, все заняло час, пробок нет, но, думаю, к вечеру ситуация поменяется", - считает она.

По словам Валерии, они ехали с мужем в Грузию в свадебное путешествие и не планировали уезжать из России насовсем. Но после объявления частичной мобилизации они уже в этом не уверены: "Теперь все вообще непонятно".

30-летний Петр (попросил не указывать его настоящее имя) на момент разговора с Би-би-си прошел паспортный контроль в аэропорту Пулково в Петербурге и ждал вылета в Стамбул. Билет на него он купил еще давно, рассказал он Би-би-си.

На границе, по его словам, никто не поинтересовался, является ли он военнообязанным и подпадает ли под мобилизацию.

"На границе ничего не спрашивали, кроме обычных вопросов. Обстановка в аэропорту совершенно нормальная, кроме единичных случаев. Одна девушка перехватила меня после регистрации и начала спрашивать, когда я уезжаю и куда. Сказала, что ее муж тоже летит в Турцию. Выглядела расстроенной", - рассказал он.

Что говорят юристы?

Юристы, опрошенные Би-би-си, до конца не уверены, запрещает ли закон в условиях частичной мобилизации мужчинам выезжать за границу.

Адвокат Александр Передрук ссылается на статью 21 федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Она запрещает гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

"То есть ограничение касается всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо о того, подлежат ли они призыву по мобилизации или нет. Как это ограничение будет работать на практике и будет ли ограничен выезд за границу — неизвестно. Мы уже видели публичные высказывания должностных лиц о том, что ограничений не будет, но закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен", - поясняет Передрук.

При этом юрист Арсений Левинсон обращает внимание, что "выезд с места жительства", о котором идет речь в статье 21 закона о мобилизации, и "выезд из России" - это разные правовые категории. Под выездом с места жительства в законодательстве понимаются перемещения внутри страны, объяснил он.

Сейчас в статье 15 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" говорится, что из страны запрещается выезжать тем, кто призван на военную службу (помимо других категорий граждан).

"Призванными на военную службу считаются те, кто уже отправлен в войска, - то есть те, в отношении которых уже принято решение об их отправке и кто уже прошел медицинское освидетельствование", - объяснил Левинсон Би-би-си.