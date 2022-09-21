"Частичная мобилизация": Путин повышает ставки в опасной игре
- Стив Розенберг
- Би-би-си, Москва
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Несколько месяцев назад Кремль отрицал, что у него есть планы вторжения в Украину.
Совсем недавно Кремль отрицал, что у него есть планы мобилизации.
Сегодня же российский президент Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" военных резервистов.
Видите здесь закономерность? Когда перед Владимиром Путиным стоит выбор, он всегда выбирает эскалацию.
В последний раз я слышал слово "деэскалация" применительно к российскому лидеру несколько месяцев назад.
В его последнем обращении к нации не было ни "оливковых ветвей" к Киеву, ни примирительных слов в адрес США или НАТО.
Оно было наполнено антизападной, антиукраинской риторикой и угрозами.
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Это вторжение Путина. Это его война с Западом. Сейчас он глубоко застрял в ней, но, похоже, решительно настроен на победу - как в Украине, так и против того, что он называет "коллективным Западом".
И если для этого потребуется грозить ядерным оружием или призвать сотни тысяч российских резервистов, то так тому и быть.
Владимира Путина часто называют политическим игроком в покер. Сегодня он повысил ставки в этой все более опасной игре.
Но это - авантюра. Мобилизация - даже частичная, на которую он пошел - это то, чего Путин стремился избежать, опасаясь, вероятно, что население России без особого энтузиазма отнесется к призыву пойти воевать.
Ведь изначально предполагалось, что это будет не более чем "специальная военная операция" (по крайней мере так обещал россиянам сам Путин).
Слово "война" по-прежнему запрещено в российских государственных СМИ. А если это не война, то зачем тогда объявлять мобилизацию?
Проблема Путина в том, что практически с самого начала его вторжение в Украину пошло не по плану.
Украинские военные при помощи западного оружия оказали гораздо более серьезное сопротивление, чем ожидал Кремль.
Российские военные увязли в боях, в последнее время даже потеряв часть захваченной ими украинской территории.
Кремль пришел к выводу, что ему нужно больше живой силы. Отсюда и "частичная мобилизация".
Как россияне реагируют на эту новость? На улицах Москвы я слышал разные мнения.
"Меня беспокоит, что это только начало, - сказал мне молодой человек по имени Сергей. - Я боюсь, что может начаться полная мобилизация".
"Если наше руководство требует этого, то мы должны выполнить свой долг, - сказала Маргарита. - Я доверяю Путину на 100%. Мы - великая держава".
Есть два вызова. Один для Путина, другой - для Запада.
Задача Владимира Путина - заставить россиян поверить, что все это время Запад планировал войну против России, а цель Запада - уничтожить Россию. Если этого не сделать, ему будет трудно убедить общественность в необходимости мобилизации.
Главный вопрос для Запада сейчас - как вести себя с российским лидером, который ясно дал понять, что готов применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения.