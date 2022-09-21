"Частичная мобилизация": Путин повышает ставки в опасной игре

Стив Розенберг

Би-би-си, Москва

час назад

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Автор фото, Владимир Путин

Несколько месяцев назад Кремль отрицал, что у него есть планы вторжения в Украину.

Совсем недавно Кремль отрицал, что у него есть планы мобилизации.

Сегодня же российский президент Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" военных резервистов.

Видите здесь закономерность? Когда перед Владимиром Путиным стоит выбор, он всегда выбирает эскалацию.

В последний раз я слышал слово "деэскалация" применительно к российскому лидеру несколько месяцев назад.

В его последнем обращении к нации не было ни "оливковых ветвей" к Киеву, ни примирительных слов в адрес США или НАТО.

Оно было наполнено антизападной, антиукраинской риторикой и угрозами.

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Это вторжение Путина. Это его война с Западом. Сейчас он глубоко застрял в ней, но, похоже, решительно настроен на победу - как в Украине, так и против того, что он называет "коллективным Западом".

И если для этого потребуется грозить ядерным оружием или призвать сотни тысяч российских резервистов, то так тому и быть.

Владимира Путина часто называют политическим игроком в покер. Сегодня он повысил ставки в этой все более опасной игре.

Но это - авантюра. Мобилизация - даже частичная, на которую он пошел - это то, чего Путин стремился избежать, опасаясь, вероятно, что население России без особого энтузиазма отнесется к призыву пойти воевать.

Ведь изначально предполагалось, что это будет не более чем "специальная военная операция" (по крайней мере так обещал россиянам сам Путин).

Слово "война" по-прежнему запрещено в российских государственных СМИ. А если это не война, то зачем тогда объявлять мобилизацию?

Проблема Путина в том, что практически с самого начала его вторжение в Украину пошло не по плану.

Украинские военные при помощи западного оружия оказали гораздо более серьезное сопротивление, чем ожидал Кремль.

Российские военные увязли в боях, в последнее время даже потеряв часть захваченной ими украинской территории.

Кремль пришел к выводу, что ему нужно больше живой силы. Отсюда и "частичная мобилизация".

Как россияне реагируют на эту новость? На улицах Москвы я слышал разные мнения.

"Меня беспокоит, что это только начало, - сказал мне молодой человек по имени Сергей. - Я боюсь, что может начаться полная мобилизация".

"Если наше руководство требует этого, то мы должны выполнить свой долг, - сказала Маргарита. - Я доверяю Путину на 100%. Мы - великая держава".

Есть два вызова. Один для Путина, другой - для Запада.

Задача Владимира Путина - заставить россиян поверить, что все это время Запад планировал войну против России, а цель Запада - уничтожить Россию. Если этого не сделать, ему будет трудно убедить общественность в необходимости мобилизации.