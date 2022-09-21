Власти "ДНР" отпустили десятерых пленных иностранцев, в том числе пятерых британцев

43 минуты назад

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Автор фото, TV screenshot Подпись к фото, Пока официальные лица подвердили имя только одного освобожденного - британца Эйдена Аслина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики освободили десятерых находящихся там в заключении иностранцев, в том числе пятерых британцев, которые воевали за Украину. Добиться этого удалось при посредничестве Саудовской Аравии.

Об освобождении десятерых добровольцев - граждан пяти стран - в среду объявило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, уточнив, что речь идет о гражданах Марокко, США, Британии, Швеции и Хорватии, но не назвав имен освобожденных.

В заявлении министерства говорится, что иностранные добровольцы освобождены при посредничестве наследного принца Мохаммеда бин Салмана в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией. На кого их обменяли, министерство тоже не сообщило.

Автор фото, Saudi MFA Подпись к фото, МИД Саудовской Аравии опубликовал и фото встречи освобожденных в Эр-Рияде, на которых видны лица - но всё же нужно дождаться официального объявления всех имён

Министр здравоохранения Британии Роберт Дженрик подтвердил имя одного из освобожденных британцев - Эйдена Аслина.

"Я рад, что житель моего избирательного округа, Эйден Аслин, и другие британские военнопленные, которых удерживали российские власти, наконец, освобождены и уже находятся на пути назад в Британию", - написал министр.

Имена остальных освобожденных пока официально не объявлены, но, поскольку по крайней мере над частью из них в "ДНР" уже был инсценирован суд, Би-би-си и другие издания с большой долей уверенности предполагают, что четыре оставшихся британца - это Шон Пиннер, Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Вместе с Эйденом Аслином и Шоном Пиннером в июне к смерти был приговорен марроканец Брагим Саадун.

Кроме того, сообщалось о пленном добровольце из Хорватии Векославе Пребеге и шведском добровольце Матиасе Густавссоне.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сделал заявление по поводу освобождения британцев, но имен их тоже пока не назвал. В своем заявлении Клеверли иначе, чем саудовцы, распределил роли в процессе освобождения.

"Хочу выразить благодарность президенту Зеленскому и его команде за их участие в освобождении, и наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и его команде за их помощь", - сказал британский министр.