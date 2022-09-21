Трампа обвинили в мошенничестве с семейным бизнесом
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Генеральная прокуратура Нью-Йорка, занимающаяся расследованием семейного бизнеса Дональда Трампа, завела против экс-президента США и трех его детей дело по подозрению в мошенничестве.
В прокуратуре полагают, что в период с 2011 по 2021 год так называемая "Организация Трампа" совершила многочисленные акты мошенничества.
За это генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс потребовала запретить Трампу и его детям занимать должности ответственных работников или директоров в любых компаниях Нью-Йорка. "Организация Трампа", в свою очередь, отрицает любые нарушения закона.
Как заявила на пресс-конференции Летиция Джеймс, Трамп и его "Организация Трампа" незаконно завышали стоимость принадлежащего им имущества, увеличив таким образом свой капитал на миллиарды долларов с целью незаконного обогащения и "обмана системы".
Заявление генерального прокурора последовало за ее окончательным отказом урегулировать гражданское расследование деловой практики компании Трампа.
Летиция также добивается того, чтобы "Организации Трампа" запретили в будущем заключать какие-либо сделки с недвижимостью в штате Нью-Йорк.
Она добавила, что передает это дело на рассмотрение федеральным прокурорам и Налоговой службе США.