Трампа обвинили в мошенничестве с семейным бизнесом

час назад

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Автор фото, Getty Images

Генеральная прокуратура Нью-Йорка, занимающаяся расследованием семейного бизнеса Дональда Трампа, завела против экс-президента США и трех его детей дело по подозрению в мошенничестве.

В прокуратуре полагают, что в период с 2011 по 2021 год так называемая "Организация Трампа" совершила многочисленные акты мошенничества.

За это генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс потребовала запретить Трампу и его детям занимать должности ответственных работников или директоров в любых компаниях Нью-Йорка. "Организация Трампа", в свою очередь, отрицает любые нарушения закона.

Как заявила на пресс-конференции Летиция Джеймс, Трамп и его "Организация Трампа" незаконно завышали стоимость принадлежащего им имущества, увеличив таким образом свой капитал на миллиарды долларов с целью незаконного обогащения и "обмана системы".

Заявление генерального прокурора последовало за ее окончательным отказом урегулировать гражданское расследование деловой практики компании Трампа.

Летиция также добивается того, чтобы "Организации Трампа" запретили в будущем заключать какие-либо сделки с недвижимостью в штате Нью-Йорк.