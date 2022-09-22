"Это похоже на охоту". Сотрудник полиции нравов Ирана рассказал Би-би-си о службе, задержавшей Махсу Амини

час назад

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Автор фото, WANA NEWS AGENCY Подпись к фото, Многие иранские газеты задаются вопросом о смерти Махсы Амини

В Иране уже шестой день продолжаются протесты, вызванные гибелью 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов по обвинению в том, что она якобы нарушила правила ношения хиджаба, обязательные для всех женщин в исламской республике. Девушка впала в кому и через три дня скончалась в больнице. Власти отрицают сообщения о том, что полицейские били девушку дубинкой по голове.

Протесты, начавшиеся в Тегеране, распространились уже на десятки иранских городов и становятся все более ожесточенными. Сообщается, что в результате насилия погибло уже по меньшей мере 17 человек, в том числе один полицейский. На фоне крупнейших за многие годы волнений власти отключили или значительно ограничили доступ к интернету во многих регионах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За дресс-кодом иранок призвана следить полиция нравов

Следить за внешним видом женщин и соблюдением исламской морали (как ее понимают власти Ирана) призваны так называемые "Патрули сопровождения" или "Гашт-э Эршад". Это по сути полиция нравов, сотрудники которой имеют право останавливать женщин и оценивать, не видны ли волосы из под хиджаба, не много ли на лице макияжа и не слишком ли облегает фигуру одежда. Наказания за нарушение правил включают штраф, тюрьму или порку.

Один из иранских офицеров полиции нравов согласился на условиях анонимности дать интервью Би-би-си, в котором рассказал о том, какие задачи ставили перед ними власти и как эти задачи выполнялись.

"Охота"

"Нам говорят, что наша главная задача в полиции нравов - защищать женщин, - рассказал Би-би-си сотрудник подразделения "Гашт-э Эршад". - Потому что если женщины не будут одеваться должным образом, это может спровоцировать мужчин, и тогда плохо придется самим женщинам".

Автор фото, Mahsa Amini family Подпись к фото, Махса Амини скончалась через три дня после ареста по обвинению в нарушении дресс-кода

По словам полицейского, они работали в группах по шесть человек - четверо мужчин и двое женщин. Основное внимание было сосредоточено на оживленных пешеходных зонах, где собираются толпы людей.

"Это было странно, потому что если мы должны были давать наставления, то зачем это делать в таких оживленных местах, где потенциально можно арестовать сразу много людей? Это было похоже на охоту".

При этом полицейский добавил, что его командир отчитывал его или говорил, что он плохо работает, если тот не мог выявить достаточно людей, нарушающих дресс-код.

Особенно трудно ему приходилось, когда люди оказывали сопротивление при аресте. "Мы должны были заталкивать арестованных в фургон. А знаете, сколько раз я плакал, кода проделывал это?" "А сейчас я хочу сказать полиции нравов, что я не имею ничего общего с ними. Большинство из нас - обычные военные, которые обязаны нести обычную военную службу. Поэтому мне так горько от всего этого", - добавляет полицейский.

Наступление на права женщин

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Борьба иранских властей с вольностями (как они это себе представляют) в отношении женской одежды началась вскоре после Исламской революции 1979 года. Тогда задача заключалась в том, чтобы заставить женщин одеваться скромно.

И хотя многие жительницы Ирана так и поступали, во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, на улицах столицы можно было увидеть девушек в мини-юбках и с распущенными волосами. Супруга шаха тоже подавала пример современной западной женщины, что конечно же не нравилось клерикалам.

"Все это случилось не сразу, происходило постепенно, - говорит Мехрангиз Кар, 78-летняя активистка и правозащитница, которая принимала участие в организации первых протестов против обязательного ношения хиджабов. - Сразу после революции мужчины и женщины раздавали на улицах хиджабы, завернутые в подарочную бумагу".

Вскоре после основания в Иране исламской республики законы, защищающие права женщин, были отменены. Уже 7 марта 1979 года аятолла Хомейни, считавший, что женщина без хиджаба - все равно что голая, своим указом обязал женщин постоянно носить хиджабы в общественных местах.

Женщины отреагировали немедленно и уже 8 марта, в Международный женский день, более 100 тыс. человек вышло на улицы Тегерана в знак протеста.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты против ношения хиджабов начались в Иране в марте 1979 года и не прекращались несколько дней

Несмотря на указ аятоллы, исламским властям страны понадобилось немало времени, чтобы тщательно разработать дресс-код для женщин.

В 1981 году женщинам и девушкам было предписано носить скромную исламскую одежду, что на деле означало чадру, полностью скрывающую тело, и в дополнение - головной платок, из под которого не должны быть видны волосы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Women were waving headscarves in the air in resistance in the earlier anti-hijab protests of the 1980s

В 1983 году парламент постановил, что женщины, не покрывающие голову в общественных местах, могут быть подвергнуты 74 ударам плетью. Позже к этому наказанию добавили до 60 суток тюремного заключения. При этом власти так окончательно и не добились исполнения своих законов, и жительницы Ирана продолжают бросать им вызов, выходя на улицы в облегающей одежде и ярких платках, из под которых выбиваются волосы.

Жесткая политика

Активность полиции нравов и жестокость наказания менялись год от года и зависели от того, кто в данный момент находился у власти.

Ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад, бывший тогда еще мэром Тегерана, во время президентской кампании 2004 года хотел выглядеть прогрессивным в вопросах дресс-кода и в телевизионном интервью заявил, что вкусы у людей бывают разные и все их нужно учитывать.

Однако вскоре после его победы и были официально учреждены подразделения "Гашт-э Эршад". До этого функции полиции нравов неформально выполняли другие сотрудники служб правопорядка и полувоенные формирования.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сотрудников полиции нравов часто обвиняют в жестком поведении и грубости

Полицию нравов часто критикуют за жесткий подход к исполнению своих обязанностей. Они нередко задерживают женщин за самые незначительные отступления от правил и отпускают их только после того, как родственники-мужчины дают гарантии, что в будущем такого не повторится.

"Нас с дочерью задержали из-за губной помады, - рассказала в интервью Би-би-си одна из жительниц Исфахана. - Они привели нас в полицейский участок и заставили мужа прийти туда и подписать бумагу, что он не станет выпускать нас из дома без хиджаба".

По словам другой женщины, живущей в Тегеране, офицер полиции заявила ей, что ее обувь выглядит слишком эротично, и арестовала ее. "Я позвонила мужу и попросила принести другие туфли, - рассказала она Би-би-си, - потом я подписала бумагу, в которой призналась, что носила неприличную одежду, и теперь у меня есть запись о судимости".

Еще одна женщина и вовсе рассказал о том, что во время ареста полицейские грозили запустить к ней под одежду тараканов.

Новые ограничения

С приходом к власти в прошлом году сторонника жесткой линии президента Ибрахима Раиси был составлен целый список новых ограничений, принявший 15 августа силу закона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Ибрахим Раиси ввел целый список новых ограничений для женщин

Среди этих мер - установка камер наблюдения, которые будут отслеживать женщин с непокрытой головой, и направление их на "консультации".

Предусмотрен также обязательный тюремный срок для любого иранца, который поставит под вопрос новые законы или разместит в сети любой пост против ношения хиджаба.

Автор фото, BBC Persian Подпись к фото, Гибель Махсы Амини вновь вызвала волну протестов и акты неповиновения среди женщин

Впрочем, все эти меры привели не только к увеличению числа арестов, но и к тому, что все больше женщин стало размещать в соцсетях свои фото и видео без хиджабов.