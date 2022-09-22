"Освободили фашистов, а у нас устроили мобилизацию". Как "патриоты" отреагировали на обмен бойцов "Азова" на кума Путина

час назад

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Автор фото, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE Подпись к фото, Освобожденные командиры "Азова" в Турции

Ночью стало известно о самом резонансном обмене пленными за все время войны в Украине: 215 украинских пленных, в том числе командиров и бойцов полка "Азов" (признан в России "террористической организацией"), обменяли на 55 российских военных и "кума Путина" Виктора Медведчука. Об обмене стало известно от украинской стороны, а официальных комментариев от российских властей не было больше 12 часов, что вызвало гнев патриотически настроенных комментаторов.

Би-би-си рассказывает, как крупнейший с начала войны обмен пленными освещали в Украине и России.

Как показывала Украина

Вечером в среду в украинских СМИ и телеграм-каналах начали появляться фото и видео, свидетельствующие о состоявшемся обмене. Вскоре в эфире национального телемарафона показали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком, на которой обмен был подтвержден официально.

Ермак доложил Зеленскому о возвращении Киевом 215 пленных (включая 124 офицеров), 108 из которых - бойцы полка украинской Нацгвардии "Азов", в том числе защищавшие мариупольский комбинат "Азовсталь". Как подчеркнул Ермак, 200 украинских военных удалось выменять у России всего за одного человека - "кума Путина" Виктора Медведчука.

Автор фото, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

Затем Зеленский и Ермак по видеосвязи связались с пятью освобожденными командирами с "Азовстали" - Денисом "Редисом" Прокопенко, Сергеем "Волыной" Волынским, Святославом "Калиной" Паламарем, Денисом Шлегой и Олегом Хоменко. Зеленский уточнил, что по договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, все пятеро до конца войны останутся в Турции "в полной безопасности и в комфортных условиях".

Параллельно украинские СМИ публиковалисообщения от родственников украинских военнослужащих, подтверждавших, что их близкие освобождены.

Что касается российских участников обмена, то утром в четверг уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал в своем телеграм-канале фото военнослужащих в автобусе, подписав его: "Кстати, это освобожденные российские военнослужащие - молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации".

Автор фото, t.me/dmytro_lubinetzs

Как показывала Россия

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Около полудня в четверг минобороны России наконец заявило, что "в результате сложного переговорного процесса по обмену" ночью с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также самопровозглашенных республик, "которым в плену грозила смертельная опасность".

С вечера среды крупные российские государственные СМИ игнорировали обмен. Информагентства ТАСС, РИА Новости и Интерфакс не сообщили о произошедшем ни со ссылкой на украинскую сторону, ни на свои источники.

Ночью неподтвержденная информация о том, что самолет с российскими пленными уже приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, появилась в телеграм-каналах. Некоторые из них писали, что Украина освободила 87 российских военнопленных.

Утром в четверг ни российские официальные лица, ни крупные телеканалы также не упоминали об обмене. Сообщения появились в нескольких изданиях, в том числе в "Известиях" и "Коммерсанте".

Прокремлевские комментаторы разделились во мнениях относительно неожиданного шага Москвы по обмену пленными, при этом наиболее видные деятели пропаганды призывают приветствовать возвращение россиян.

"Ранее утро, восходит солнце, и я сейчас думаю о том, что 87 наших военных в эти минуты спят! Первый раз за полгода. Их никто сегодня не изобьет. Ни у кого ничего не отрежут. Никого из них не расстреляют. Они просто спят. И сегодня чья-то мать не будет выть в храме, в кровь стирая колени, вымаливая сына", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.

"Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада, можно менять их хоть на черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь можно бы было избежать", - говорится в посте, которым поделилась глава RT Маргарита Симоньян.

В то же время среди пользователей, которые оставляли комментарии к подобным постам, поднялась волна негодования. Большинство комментаторов недоумевали по поводу передачи России украинского политика Медведчука, а тот факт, что в обмене участвовали бойцы "Азова", которых российские власти считают нацистами, называли предательством.

Гнев вызвало и то, что об обмене стало известно от украинской стороны - и к тому же в день, когда в России была объявлена "частичная" мобилизация.

Бойцы "Азова", которые почти два месяца обороняли "Азовсталь", сдались в плен в середине мая. В Госдуме заявляли, что их нужно судить, а в августе Верховный суд России объявил полк "террористической организацией". Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил, что устроить процесс собирались в оккупированном Мариуполе. Более того, в июле этого года сепаратисты отменили мораторий на смертную казнь.

Ранее в ДНР уже приговорили к смертной казни нескольких служивших в ВСУ иностранцев. Накануне выяснилось, что они также были обменяны - при посредничестве Саудовской Аравии. В "Твиттере" государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на котором 10 человек, находившихся в плену, выходят из самолета. На кадрах видны в том числе британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Медведчука, обвиняемого в Украине в госизмене, Зеленский предлагал передать России в рамках обмена еще в апреле. Однако в Кремле заявляли, что "речи об этом не ведется", поскольку Медведчук является гражданином Украины и не является военным. "В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - говорил тогда Дмитрий Песков.