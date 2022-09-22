Задержанным на протестах против мобилизации в России вручали повестки в военкомат

35 минут назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Задержания на акции, которая прошла 21 сентября в Москве

Некоторым задержанным на акциях протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации вручали повестки в военкоматы, сообщают правозащитники и СМИ.

"Не может не принять повестку, потому что он гражданин России"

Задержанные в Москве рассказали, что в нескольких отделах полиции им вручают повестки, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" (объявлен в России "иностранным агентом"). По данным правозащитников, это происходило в районах Соколиная Гора, Люблино, Восточное Измайлово, Текстильщики и Алтуфьево.

В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском и заявил, что сейчас будет вручать повестки, а к ОВД по району Проспект Вернадского, как сообщали ночью задержанные, приехали сотрудники военкомата. Как минимум одному из задержанных угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку, утверждает "ОВД-Инфо".

Жена задержанного на акции москвича рассказала "Медиазоне" (издание внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), что ее мужу вручили повестку в ОВД по району Соколиная Гора: "Моего мужа задержали на Арбате, увезли в ОВД на Соколиной горе и выдали там на завтра повестку в военкомат. Он ее подписал. Ему лично вручал [повестку] комиссар. На видео они снимали, как они вручают ему повестку и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат".

В России накануне вечером прошли акции протеста против решения Путина объявить о частичной мобилизации для продолжения войны в Украине.

По уточненным данным "ОВД-Инфо", всего в стране было задержано по меньшей мере 1 307 человек в 38 городах. К мирным протестующим применяли насилие, в Петербурге людей избивали дубинками, констатирует правозащитный проект.

МВД России в своем пресс-релизе заявило, что "в ряде регионов" пресечены "попытки проведения несанкционированных акций", которые собрали "крайне незначительное число участников". Задержанные на акциях были доставлены в территориальные подразделения полиции для привлечения к ответственности, следует из заявления. О повестках в военкомат в нем ничего не говорится.

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Что происходит с военкоматами

Указ Путина предусматривает начало "мобилизационных мероприятий" со среды. СМИ и пользователи соцсетей рассказывали о попытках вручения повесток на дому и обращениях к предприятиям с просьбой составить списки военнообязанных сотрудников.

26-летний преподаватель одного из главных технических вузов получил повестку из военкомата дома, когда ждал курьера с продуктами. "Вручили под роспись. Без объяснения причин, им важно было подпись в отрывном корешке повестки получить", - рассказали Би-би-си его родители.

В документе, копия которого есть в редакции Би-би-си, было написано, что специалиста по гидродинамике просят явиться на следующий день в военкомат в отдел планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов. Этот человек учился на военной кафедре по программе подготовки офицера запаса ПВО и ПРО.

Родственнику еще одного собеседника Би-би-си повестку пытались передать через ТСЖ, в ней было написано: "Явиться с 19 по 23 сентября".

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Ситуация с выездом военнообязанных за границу до сих пор неясна. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне говорил, что "разъяснения последуют". На фоне этой неопределенности резко взлетели цены на авиабилеты, их быстро раскупают. Очевидцы утверждают, что на сухопутных границах очереди больше обычных (власти это не подтверждают).

Главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов накануне объявил, что 21 сентября жителям региона, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата, писал "Коммерсант".

Родионов утверждает, что тем, кто сейчас находится за пределами региона и подлежит мобилизации, нужно вернуться в трехдневный срок или стать на учет по месту пребывания. Аналогичные, но пока не подверженные сообщения поступали и из других регионов России.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин также предупредил о запрете покидать место жительства. По его словам, граждане, которые состоят на воинском учете, во время мобилизации должны оставаться "на территории, где они постоянно прописаны, без выезда в другие регионы". Он призвал граждан, которые имеют на руках мобилизационные предписания (их выдавали ранее в этом году - в том числе в Москве) самим явиться в военные комиссариаты. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет и банковскую карту для перечисления денежного довольствия.