"Красный кхмер" и соратник Пол Пота проиграл апелляцию и останется в тюрьме до конца жизни
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Последний оставшийся в живых лидер "красных кхмеров" и бывший глава Камбоджи Кхиеу Сампхан проиграл апелляцию в камбоджийском суде. Специальный трибунал по Камбодже вынес окончательный вердикт, подтвердив прежний приговор и пожизненный срок за геноцид и преступления против человечности.
Сампхан был приговорен специальным судом с участием ООН к пожизненному заключению дважды: в 2014 году - за преступления против человечности, а в 2018 году, повторно, - за организацию геноцида народности чам и этнических вьетнамцев. Вместе с ним на скамье подсудимых сидел ныне покойный Нуон Чеа - одна из ключевых фигур времен диктатуры "красных кхмеров" в Камбодже и второй человек после Пол Пота.
В 1970-е годы ныне 91-летний Сампхан был главой правительства и президентом Демократической Кампучии, как тогда называлась Камбоджа, при лидере, генеральном секретаре ЦК Компартии Кампучии Пол Поте..
Движение "красных кхмеров" попыталось в 1970-х годах построить в Камбожде утопическое сельскохозяйственное государство. Страна была разделена на трудовые сельскохозяйственные коммуны, в которых местное крестьянство и согнанные из городов люди в тяжелейших условиях занимались физическим трудом - в основном, высаживанием риса.
Ультрамаоистский режим пал в 1979 году после вторжения вьетнамских войск в Камбоджу, но "красные кхмеры" еще более 10 лет продолжали партизанскую войну.
За три с половиной года правления "красных кхмеров" погибли, по разным оценкам, от полутора до двух миллионов человек - этнических вьетнамцев, китайцев и чамов.
"Никакие усилия воображения не могут позволить утверждать, что Компартия Кампучии совершала революцию, руководствуясь благими намерениями и альтруистическими побуждениями", - говорится в приговоре Кхиеу Сампхану.
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Конец истории Подкаст
Расследованиями преступлений режима Пол Пота занимался Чрезвычайный трибунал по Камбодже, учрежденный в 2006 году при поддержке ООН. В его состав вошли судьи как из Камбоджи, так и из других стран.
Трибунал в итоге привлек к суду всего пятерых лидеров "красных кхмеров", двое из которых умерли по ходу судебных процессов. Сам Пол Пот умер в 1998 году и суда таким образом избежал.
Первый приговор Кхиеу Сампхану и второму лицу в иерархии кампучийского режима Нуону Чеа был вынесен в 2014 году. Оба были приговорены к пожизненному заключению за геноцид и другие преступления. Нуон Чеа умер в 2019 году в возрасте 93 лет.
Кроме этих двоих, до приговора дожил только один высокопоставленный "красный кхмер" - Каинг Кек Иев по кличке "Дуч", который был начальником тюрьмы S-21, где замучили около 18 тысяч человек.
"Дуч" был намного младше своих подельников, но тоже уже умер - в позапрошлом году, в возрасте 77 лет, через десять лет после того, как трибунал приговорил его к 35 годам тюрьмы.
Настоящее правосудие
На оглашение приговора Кхиеу Сампхану в зале суда собралось около 500 человек - бывшие узники режима "красных кхмеров", буддийские монахи, дипломаты, чиновники.
Среди них был и Ю Сёун, переживший ужасы строительства кампучийского социализма.
"Я счастлив. Я хочу, чтобы торжествовало настоящее правосудие, чтобы то, что случилось, больше никогда не повторилось. Мы не хотим, чтобы что-либо подобное режиму Пол Пота повторилось. Они убивали людей без всякой жалости", - сказал Ю Сёун журналистам.
91-летний Чум Мей был одним из немногих, кому удалось выйти живым из тюрьмы S-21. Он тоже пришел на приговор Сампхану.
"Я очень рад. Приговор правильный. Я считаю, справедливый", - сказал он журналистам.
Один из прокуроров Чрезвычайного трибунала по Камбодже, Фёргал Гейнор, высказался в том духе, что никакой, даже самый суровый приговор, не адекватен тяжести и количеству преступлений "красных кхмеров".
"Масштаб этих преступлений был гигантским. Перед лицом таких преступлений ни один суд не смог бы полностью ни возместить все страдания жертвам, ни воздать по заслугам виновным. Но, благодаря работе столь многих камбоджийцев и их коллег из-за рубежа, которые столько лет помогали судьям, представляли обвинение, защиту и гражданские стороны в суде, справедливость в отношении тех миллионов, которых мучил и убивал режим "красных кхмеров", в какой-то мере восстановлена", - сказал прокурор.