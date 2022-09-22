"Красный кхмер" и соратник Пол Пота проиграл апелляцию и останется в тюрьме до конца жизни

13 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кхиеу Сампхан в камбоджийском суде в 2018 году

Последний оставшийся в живых лидер "красных кхмеров" и бывший глава Камбоджи Кхиеу Сампхан проиграл апелляцию в камбоджийском суде. Специальный трибунал по Камбодже вынес окончательный вердикт, подтвердив прежний приговор и пожизненный срок за геноцид и преступления против человечности.

Сампхан был приговорен специальным судом с участием ООН к пожизненному заключению дважды: в 2014 году - за преступления против человечности, а в 2018 году, повторно, - за организацию геноцида народности чам и этнических вьетнамцев. Вместе с ним на скамье подсудимых сидел ныне покойный Нуон Чеа - одна из ключевых фигур времен диктатуры "красных кхмеров" в Камбодже и второй человек после Пол Пота.

В 1970-е годы ныне 91-летний Сампхан был главой правительства и президентом Демократической Кампучии, как тогда называлась Камбоджа, при лидере, генеральном секретаре ЦК Компартии Кампучии Пол Поте..

Движение "красных кхмеров" попыталось в 1970-х годах построить в Камбожде утопическое сельскохозяйственное государство. Страна была разделена на трудовые сельскохозяйственные коммуны, в которых местное крестьянство и согнанные из городов люди в тяжелейших условиях занимались физическим трудом - в основном, высаживанием риса.

Ультрамаоистский режим пал в 1979 году после вторжения вьетнамских войск в Камбоджу, но "красные кхмеры" еще более 10 лет продолжали партизанскую войну.

За три с половиной года правления "красных кхмеров" погибли, по разным оценкам, от полутора до двух миллионов человек - этнических вьетнамцев, китайцев и чамов.

"Никакие усилия воображения не могут позволить утверждать, что Компартия Кампучии совершала революцию, руководствуясь благими намерениями и альтруистическими побуждениями", - говорится в приговоре Кхиеу Сампхану.

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Расследованиями преступлений режима Пол Пота занимался Чрезвычайный трибунал по Камбодже, учрежденный в 2006 году при поддержке ООН. В его состав вошли судьи как из Камбоджи, так и из других стран.

Трибунал в итоге привлек к суду всего пятерых лидеров "красных кхмеров", двое из которых умерли по ходу судебных процессов. Сам Пол Пот умер в 1998 году и суда таким образом избежал.

Первый приговор Кхиеу Сампхану и второму лицу в иерархии кампучийского режима Нуону Чеа был вынесен в 2014 году. Оба были приговорены к пожизненному заключению за геноцид и другие преступления. Нуон Чеа умер в 2019 году в возрасте 93 лет.

Кроме этих двоих, до приговора дожил только один высокопоставленный "красный кхмер" - Каинг Кек Иев по кличке "Дуч", который был начальником тюрьмы S-21, где замучили около 18 тысяч человек.

"Дуч" был намного младше своих подельников, но тоже уже умер - в позапрошлом году, в возрасте 77 лет, через десять лет после того, как трибунал приговорил его к 35 годам тюрьмы.

Настоящее правосудие

На оглашение приговора Кхиеу Сампхану в зале суда собралось около 500 человек - бывшие узники режима "красных кхмеров", буддийские монахи, дипломаты, чиновники.

Среди них был и Ю Сёун, переживший ужасы строительства кампучийского социализма.

"Я счастлив. Я хочу, чтобы торжествовало настоящее правосудие, чтобы то, что случилось, больше никогда не повторилось. Мы не хотим, чтобы что-либо подобное режиму Пол Пота повторилось. Они убивали людей без всякой жалости", - сказал Ю Сёун журналистам.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Одна из жертв режима "красных кхмеров", бывший узник тюрьмы S-21 Бу Менг

91-летний Чум Мей был одним из немногих, кому удалось выйти живым из тюрьмы S-21. Он тоже пришел на приговор Сампхану.

"Я очень рад. Приговор правильный. Я считаю, справедливый", - сказал он журналистам.

Один из прокуроров Чрезвычайного трибунала по Камбодже, Фёргал Гейнор, высказался в том духе, что никакой, даже самый суровый приговор, не адекватен тяжести и количеству преступлений "красных кхмеров".