У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами из Ливана - более 70 погибших

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отправной точкой для многих нелегальных мигрантов служит ливанский портовый город Триполи

По меньшей мере 73 нелегальных мигранта из Ливана погибли у берегов Сирии в результате кораблекрушения, еще 20 человек было спасено, сейчас они находятся в больницах портового города Тартус. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения Сирии.

Согласно показаниям выживших, их лодка вышла с севера Ливана в сторону Европы еще во вторник, на борту находилось от 120 до 150 человек. Помимо ливанцев и сирийцев там также были палестинские беженцы. В море продолжается поисково-спасательная операция.

Ливан с 2019 года переживает тяжелейший финансовый кризис, поэтому не удивительно, что многие жители страны пытаются в поисках лучшей доли попасть в Европу и вместе со своими соседями, сирийцами и палестинцами, становятся нелегальными мигрантами.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, число людей, пытающихся по морю добраться из Ливана в Европу, в 2021 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году выросло еще на 70% по сравнению с данными 2021 года на тот же период. Не далее как в прошлую среду ливанские военные сообщили, что спасли 55 человек с лодки, потерявшей ход в территориальных водах Ливана. Ее пришлось отбуксировать к берегу.

В апреле вблизи побережья Ливана во время ее перехвата ливанскими ВМС затонула лодка из Триполи, на борту которой находились ливанские, сирийские и палестинские мигранты. Из них около 40 человек было спасено, семеро утонули и еще около 30 официально числятся пропавшими без вести.

Автор фото, Reuters

Обстоятельства этого кораблекрушения остаются под вопросом. Некоторые из находившихся на борту мигрантов утверждали, что военный катер протаранил их лодку. В свою очередь ливанские чиновники настаивают на том, что контрабандисты, перевозившие людей, сами попытались совершить опасный маневр, чтобы уйти от пограничников.