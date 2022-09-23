Скончалась писательница Хилари Мантел, автор знаменитой трилогии о Кромвеле

36 минут назад

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Подпись к фото, Дама Хилари - первая из женщин, удостоившася Букеровской премии дважды

Английская писательница Хилари Мантел, автор трилогии-бестселлера "Вулфхолл" (или "Волчий зал") посвященного первому советнику Генриха VIII и идеологу Английской Реформации Томасу Кровелю, скончалась в возрасте 70 лет.

Как отметил в своем заявлении издатель дамы Хилари, компания HarperCollins, писательница скончалась в четверг "скоропостижно, но с миром" в кругу родных и друзей.

Хилари Мантел получила свою первую Букеровскую премию за первую часть романа, которая была опубликована в 2009 году, а тремя годами позже, уже за вторую часть "Внесите тела" (иногда ее переводят как "Введите обвиняемых") ей присудили еще одного "Букера"

Третий и заключительный роман трилогии "Зеркало и свет" был опубликована в 2020 году и сопровождался столь восторженными отзывами, что его также номинировали на Букеровскую премию. В общей сложности трилогия, переведенная на 41 язык, разошлась по всему миру тиражом свыше 5 млн экземпляров.

Подпись к фото, По трилогии Мантел был снят сериал Би-би-си

В интервью газете Guardian Хилари признавалась, что, работая над романами, она потратила долгие годы на кропотливые исследования, чтобы все персонажи получились исторически выверенными. Она хотела поместить читателя во время и место действия окружения Генриха VIII.

"Задача состояла в том, чтобы не судить задним числом, с высоты XXI века, когда мы уже знаем, что произошло, - поясняла писательница. - Вы должны были оказаться с ними на охоте там, в Волчьем Зале, и двигаться вперед, обладая неполной информацией и, возможно, ложными ожиданиями, но в любом случае двигаться вперед, в будущее, которое не предопределено, и где шансы и риски будут играть свою невероятную роль".

Хилари Мантел родилась в 1952 году в Дарбишире. Она изучала право в Лондонской школе экономики и Шеффилдском университете, а затем в качестве социального работника отправилась сначала в Ботсвану, а затем в Саудовскую Аравию, после чего в середине 1980-х вернулась в Великобританию.

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В 1972 году она вышла замуж за геолога Джералда Макьюэна, с которым они позже развелись, а затем вновь воссоединились.

Свой первый роман "День матери" она опубликовала в 1985 году, в 1987 году сотрудничала с журналом Spectator и к тому времени начала получать многочисленные литературные премии.

Дважды становилась лауреатом Букеровской премии - в 2009 и 2012 годах за романы "Вулфхолл" и "Внесите тела". В 2010 году роман получил также Национальную премию ассоциации литературных критиков и премию Вальтера Скотта и был номинирован на премии "Коста" и "Оранж".

Роман "Внесите тела" получил в 2012 году премию "Коста" в двух номинациях - как лучший роман и как книга года. В 2013 году получила премию Дэвида Коэна.

"Вулфхолл" и второй роман трилогии "Внесите тела" легли в основу телесериала Би-би-си, по ним и по третьей книге "Зеркало и свет" были поставлены пьесы, которые с успехом шли в лондонском Уэст-Энде.

По словам драматурга Бена Майлза, который помог Хилари адаптировать романы для сцены, она была экстраординарной женщиной и прекрасным другом.

Подпись к фото, Дама Хилари с драматургом Беном Майлзом

"Для меня было большой честью знать ее и внести свой скромный вклад в работу одной из величайших писательниц нашего времени, - сказал он в пятницу в интервью Би-би-си. - Мне будет ужасно недоставать ее доброты, ее юмора и ее бесспорной гениальности".

В общей сложности Хилари Мантел была автором 17 книг, в том числе сборника рассказов "Убийство Маргарет Тэтчер".

В 1990 году она была избрана членом Королевского литературного общества (эта престижная литературная организация была основана в 1820 году королём Георгом IV в целях поощрения заслуг в области литературы и стимулирования литературных талантов и насчитывает около 500 действующих членов).

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Хилари Мантел стала дамой-командором в 2014 году

В 2006 году Хилари стала командором Ордена Британской империи (CBE), а в 2014 году - дамой-командором этого ордена (DBE).

Всю жизнь Хилари страдала от эндометриоза в тяжелой форме, болезнь требовала постоянного лечения и не позволила ей иметь детей.