КНДР: мы не продаем России оружие и боеприпасы. Эксперты не верят

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Северная Корея в четверг заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию и не планирует этого делать.

В сообщении государственного информационного агентства неназванный представитель министерства обороны КНДР обвинил Соединенные Штаты в "безрассудных заявлениях" и призвал Вашингтон, как он выразился, "держать рот на замке".

"Недавно США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распуская "слух об оружейных сделках" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и не планируем их экспорт", - сказал неназванный чиновник Главного управления техники минобороны страны, которого цитирует Центральное информационное агентство Кореи.

В начале сентября представители администрации президента Байдена подтвердили рассекреченную ранее оценку разведки США о том, что Северная Корея находится в процессе продажи оружия России в нарушение санкций Совета безопасности ООН, запрещающих Пхеньяну импортировать или экспортировать вооружения.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Россия "находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине".

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что, по мнению американской администрации, закупки "могут включать в себя буквально миллионы патронов, ракет и артиллерийских снарядов".

Однако, сославшись на рассекреченные разведданные США, он тогда подчеркнул, что закупки еще не завершены, и нет никаких признаков того, что купленные боеприпасы применяются в Украине.

Профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что к заявлениям северокорейского режима об отказе от продажи оружия следует относиться с осторожностью.

"Северная Корея предпочитает держать свои продажи оружия в тайне не только потому, что за такими сделками могут последовать новые санкции, но и потому, что клиенты Пхеньяна, как правило, также вовлечены в другие незаконные действия, - говорит он. - Утверждения КНДР не заслуживают доверия, тем более что режим Кима, как и путинская Россия, пытается распространять контраргументы в противовес американской разведке и международной критике".

Дружба навек?

Эксперты считают, что Северная Корея теоретически может стать основным источником боеприпасов для российской артиллерии и стрелкового оружия, поскольку в обеих странах системы обороны основаны на разработках советских времен.

Пхеньян поддержал российское вторжение в Украину. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что цель покончить с американской гегемонией оправдывает военные методы со стороны России.

Он признал независимость двух пророссийских образований на востоке Украины и пообещал укреплять дружбу с Москвой.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года

Путин в ответ заверил Пхеньян в дальнейшем развитии отношений между странами по разным направлениям. Однако как именно будет развиваться это сотрудничество в условиях, когда Россия уже обошла КНДР по тяжести наложенных санкций, неясно.

Из-за санкций ООН в Россию перестали официально приезжать рабочие из Северной Кореи. Зато появились северокорейские студенты, которые хотят изучить русский язык или закончить местный вуз. Некоторые из этих студентов потом обнаруживаются на стройках на Дальнем Востоке.

Пхеньян также проявляет интерес к возможности отправить строителей для помощи в восстановлении пророссийских образований на востоке Украины.

В июле КНДР стала единственной страной, помимо России и Сирии, которая признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".

При этом сама Северная Корея в сентябре приняла закон, объявляющий страну ядерной державой.

Ким Чен Ын назвал это решение необратимым и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации страны, то есть отказе от ядерного оружия.

Новый закон также закрепляет право КНДР использовать упреждающий ядерный удар для своей защиты.

Несмотря на жесткие санкции, в период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний.

Санкции работают?

Северная Корея - один из немногих оставшихся у России союзников.

С другим союзником, Ираном, Владимир Путин недавно лично договаривался о поставках дронов. Источники в Белом доме утверждают, что их первая партия прибыла в Москву в начале сентября.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Шахед-129", выставленный в годовщину Исламской революции в Тегеране

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Как считают в Вашингтоне, факт обращения за помощью к обложенным западными санкциями странам свидетельствует, что в России ситуация еще хуже.

"Это демонстрирует, что российская армия страдает от острой нехватки обеспечения в Украине, отчасти вызванной ограничениями экспорта и импорта", - сказал в комментарии агентству Ассошиэйтед пресс один из высокопоставленных американских чиновников.

"Кремль должен настораживать тот факт, что ему вообще приходится что-либо покупать у Северной Кореи", - считает Мейсон Кларк, глава отдела российской политики в Институте изучения войны (ISW).

Иран официально отрицает поставки вооружений любой из воюющих сторон, однако, по информации американской разведки, российские военные ездили в Тегеран для прохождения курса по управлению беспилотниками серии "Mohajer-6" и "Shahed" иранского производства.

Но, как полагают эксперты, последние события, и, в частности, покупка вооружений у КНДР, свидетельствуют о том, что санкции постепенно достигают своих целей, и основной их вес смещается на российскую военную отрасль.

"Судя по всему, Россия испытывает большие трудности с оснащением фронта беспилотниками, что связано с нехваткой комплектующих, вызванной международными санкциями, - заявили в минобороны Великобритании. - В свою очередь, ограниченное наличие разведывательных БПЛА снижает тактическую осведомленность командования и все больше затрудняет действия российской армии".