В России после объявления мобилизации началась новая волна поджогов военкоматов

34 минуты назад

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Автор фото, TASS

После того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации, в стране началась новая волна поджогов военкоматов. За три дня появились сообщения о попытках поджогов местных военкоматов как минимум в шести российских регионах. Еще в нескольких случаях неизвестные пытались поджечь здания городских администраций.

"С животными все хорошо"

В ночь на 22 сентября неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. На фото, которые выложили в группе жителей Лимоносова во "ВКонтакте", видно огонь в одном из окон здания на первом этаже.

В этом здании на Иликовском проспекте Ломоносова два этажа. На первом располагается военкомат, а на втором - зоопарк с экзотическими животными, который еще четыре года назад открыл протоирей местного храма святителя Спиридона Тримифунтского Олег Емельяненко.

В зоопарке содержатся более 40 видов животных, в том числе змеи, хамелеоны, крокодилы и вараны. Зоопарк хорошо известен жителям Ломоносова, и основная часть комментариев к новости о поджоге в городской группе была посвящена тому, не пострадали ли животные.

"С животными все хорошо. Пожар был на первом этаже не в нашем крыле. Огонь до нас не дошёл. В зоопарке был только дым и запах. Сейчас открыли окна и проветрили помещения", - рассказали позже в группе зоопарка.

По данным "Фонтанки", помещение, в котором произошел пожар, не использовалось. В самом военкомате изданию отказались комментировать ситуацию. А в пресс-службе МЧС заявили, что это помещение вообще не принадлежит военному коммиссариату.

"Горевшее помещение принадлежит расположенной рядом церкви Николая Чудотворца. Кабинеты комиссариата, расположенные в другой части здания, не пострадали", - заявили изданию в ведомстве.

22 сентября

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После вторжения России в Украину в российских регионах начали поджигать военкоматы. Больше всего таких поджогов было зафиксировано в мае этого года. После объявления Путиным мобилизации число таких случаев снова пошло вверх.

В ночь на 22 сентября неизвестные попытались поджечь военкомат на улице Ленина в городе Гай Оренбургской области. Как сообщил местный портал "Гай.рф", стену здания, судя по всему, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, но огонь не распространился и быстро погас.

На фото, которое опубликовал портал, на двухэтажном здании военкомата видны черные следы копоти под окнами на первом этаже. После поджога полицейские оцепили часть улицы Ленина, где находится военкомат, но уже в тот же день оцепление сняли, и военкомат заработал в обычном режиме.

Ранним утром 22 сентября неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в забайкальском селе Кыра, но возгорания не произошло, сообщает со ссылкой на свои источники "Чита.Ru". По словам одного из собеседников издания, смесь просто вылилась из бутылки и залила какие-то бумаги в помещении военкомата, по словам другого - от броска даже не пострадало оконное стекло.

По данным издания, информацию о попытке поджога передали в полицию, но возбуждено ли по этому факту уголовное или административное дело - неизвестно.

Еще одна попытка поджога военкомата произошла в Нижнем Новгороде на улице Алеши Пешкова. Огонь распространился на площади одного квадратного метра, сообщило издание NN.Ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как пишет издание, очевидцы заметили задымление в одном из помещений военкомата, а позже выяснилось, что в результате поджога загорелся стоматологический кабинет. Причем, по данным издания, произошло это еще вечером 21 сентября, то есть в тот же день, когда Путин объявил о мобилизации.

В ночь на 22 сентября неизвестные подожгли вход в один из корпусов городской администрации Тольятти. В результате загорелись входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 квадратных метров, пишет "Волга Ньюс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

В конце апреля издание "Блокнот" писало, что неизвестные забросали фасад того же корпуса администрации Тольятти пакетами с красной краской - в тот момент над главным входом в здание висел баннер "Z - своих не бросаем" в поддержку "спецоперации" в Украине.

23 сентября

В пятницу, 23 сентября, судя по сообщениям из российских регионов, поджоги продолжились. Паблик "Хабаровск сейчас" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата в Индустриальном районе города. В результате, по его данным, загорелось два кабинета, никто не пострадал. Сотрудникам ДПС после инцидента дали распоряжение проверять порядок у районных военкоматов каждые два часа, говорится в посте.

По данным телеграм-канала Baza, "коктейль Молотова" бросили также в здание военкомата в городе Свободный Амурской области. Огонь не распространился, и на фасаде здания остались лишь мелкие следы копоти, говорится в посте. Но местные СМИ об этом инциденте не сообщают.

Еще о двух попытках поджога сообщает телеграм-канал SHOT. По его данным, неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в окно первого этажа мэрии Камышина в Волгоградской области, но возгорания не произошло. Также, по данным канала, в алтайском поселке Целинный в ночь на 23 сентября загорелся Дом культуры, в котором расположена администрация сельсовета и офис Почты России. В результате, по данным канала, почтовый офис выгорел полностью, а в помещении сельсовета поврежден только потолок.