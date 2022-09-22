"Толстый Леонард", обвиняемый в громком деле о коррупции на американском флоте, задержан в Венесуэле

45 минут назад

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Автор фото, INTERPOL VENEZUELA

Полиция Венесуэлы арестовала беглого малазийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард", одного из главных участников крупного скандала со взяточничеством в ВМС США. Он собирался улететь в Россию.

О задержании сообщило местное отделение Интерпола. "Толстого Леонарда" задержали в аэропорту Каракаса.

Карлос Гарате Рондон, генеральный директор венесуэльского офиса международного полицейского агентства Интерпол, в заявлении, опубликованном в Инстаграме, сообщил, что Леонард прибыл в Венесуэлу из Мексики и что он направлялся в Россию.

Он также сделал остановку на Кубе, сказал глава Интерпола, добавив, что Фрэнсис будет передан судебным властям в рамках подготовки к его экстрадиции.

Фрэнсиса арестовали накануне вынесения ему приговора в федеральном суде Калифорнии.

О том, когда он может быть экстрадирован в США, пока не сообщается.

Дело "Толстого Леонарда"

"Толстый Леонард", двухметровый уроженец Малайзии весом около 130 кг, сделал состояние на снабжении американского флота продовольствием и топливом.

В 2013 году Леонарда арестовали в Калифорнии по обвинению в том, что он предлагал услуги проституток, роскошные отели, дорогие сигары, изысканные блюда и взятки на сумму более 500 тысяч долларов военно-морским чиновникам и другим лицам, чтобы помочь своей сингапурской компании по обслуживанию судов Glenn Defense Marine Asia Ltd или GDMA.

Обвинение полагало, что Леонард Гленн, благодаря своим связям, заключал с флотом контракты на буксировку, обеспечение безопасности и утилизацию отходов. При этом он завышал цены, что и позволило ему незаконно получить из бюджета флота 35 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американские военные корабли регулярно швартуются в Сингапуре для дозаправки

По словам одного из признавших вину офицеров, Стивена Шедда, командование флота передавало Фрэнсису планы передвижения кораблей и другую информацию.

Как рассказал сам "Толстый Леонард" в подкасте о его деле, он пытался выполнять их любые прихоти. "Они жили, как рок-звезды, - рассказывает Гленн. - Такая у них жизнь была... Просто мечта наяву. Никто не устраивал для них таких вечеринок, как я".

По итогам разбирательства в скандале оказались замешаны и признали вину четыре высокопоставленных морских офицера. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, вину признали еще 29 человек, в том числе военно-морские чиновники, подрядчики и сам Фрэнсис.

Это самый крупный коррупционный скандал в американском флоте за последние десятилетия, и, возможно, обвинения предъявлены еще не всем его участникам.

Побег

Фрэнсис признал себя виновным во взяточничестве в январе 2015 года и с тех пор находился под домашним арестом в калифорнийском городе Сан-Диего. Ему назначили домашний арест в обмен на помощь следствию. С его помощью прокуроры добились осуждения 33 из 34 подсудимых, в том числе более двух десятков офицеров ВМФ.

4 сентября, накануне заседания суда в Калифорнии, который должен был вынести ему приговор, "Толстый Леонард" срезал свой GPS-браслет на лодыжке и сбежал.

Фрэнсиса искали десять ведомств США, а Служба маршалов США и Служба уголовных расследований ВМФ предложили награду в размере 40 тысяч долларов. Фрэнсис был объявлен в розыск через Интерпол.