Саудовский МИД об обмене пленными: "Мотивация была исключительно гуманитарной"

26 минут назад

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В среду вечером Россия и Украина осуществили масштабный обмен военнопленными, в результате которого Киеву были переданы 215 служащих ВСУ, находившихся в плену у россиян (в том числе командиров и бойцов полка "Азов", признанного в России террористической организацией), а Москве - 55 российских военных и "кум Путина", политик и бизнесмен Виктор Медведчук.

В тот же день Саудовская Аравия объявила об освобождении и 10 иностранцев, находившихся в заключении на подконтрольных российским военным украинским территориях. Как уточнили саудовские дипломаты все 10 (пять граждан Британии, два американца и по одному пленному из Швеции, Хорватии и Марокко) вышли на свободу при личном посредничестве наследного принца страны, Мухаммеда бин Салмана.

В МИД Саудовской Аравии уточнили, что из мест заключения военнопленных изначально доставили в Саудовскую Аравию, а уже оттуда отправили на родину.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала обмен долгожданной новостью, поблагодарив президента Украины Владимира Зеленского и Саудовскую Аравию за помощь в освобождении британских граждан.

Позже выяснилось, что в сделке участвовал еще один переговорщик, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан аль Сауд, рассказал редактору отдела международных новостей Би-би-си Лиз Дюсет, что Саудовская Аравия оказала содействие западным державам, поскольку еще в феврале в Эр-Рияде поняли: украинский конфликт будет носить глобальный масштаб и затронет страны по всему миру.

Лиз Дюсет: В Саудовской Аравии [участие в переговорах об освобождении], вероятно, рассматривалось как редкая возможность попытаться восстановить отношения с Западом после крупного разлада, последовавшего за убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги?

П.Ф.: Это не связанные факты...

Л.Д.: Но связь между ними невозможно не заметить. Убийство Хашогги создало КСА огромные проблемы в отношениях с партнерами за рубежом, которые потеряли доверие к Эр-Рияду. Вы надеялись, что это посредничество [в освобождении пленных иностранцев] поможет снять эти проблемы?

П.Ф.: Мне кажется, это очень циничный взгляд на вещи. Руководство Королевства увидело возможность добиться гуманитарного прорыва, чтобы облегчить возвращение задержанных в свои семьи, и это и было нашей мотивацией.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Освобожденные иностраныц были первым делом доставлены в Саудовскую Аравию

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Л.Д.: Как я понимаю, вы обратились к британскому правительству с вопросом, будет ли Лондон приветствовать такое посредничество. Британия, разумеется, ответила согласием. Это та причина, по которой вы начали действовать?

П.Ф.: Разумеется, поскольку там были граждане Великобритании. Мы были в контакте со всеми заинтересованными в этой ситуации странами. Мотивация, как я уже сказал, заключалась в том, чтобы добиться гуманитарного прорыва. Я думаю, мы его добились.

Л.Д.: Насколько я понимаю, начались переговоры об освобождении этих 10 человек из пяти стран еще в апреле?

П.Ф.: Верно. Была инициатива Его Королевского Высочества, наследного принца, пытающегося найти способ облегчить диалог. Мы узнали о проблеме этих заключенных иностранцев, и принц вступил в контакт с Соединенным Королевством и другими странами - и, конечно, с Россией и Украиной, чтобы пленных оттуда вытащить.

Л.Д.: Со стороны выглядит так, что сделки было две. В результате второй из них, заключенной при посредничестве Турции, более 200 украинских военнопленных были обменяны на 55российских солдат и одного политика. Эти сделки как-то связаны между собой?

П.Ф.: Да, это было необходимо, чтобы добиться прорыва в деле этих 10 иностранных граждан - для того, чтобы состоялась вторая сделка. И второй обмен произошел только после того, как названные 10 иностранцев прибыли на территорию Саудовской Аравии. Подтверждение этого факта дало возможность совершить и другой обмен.

Л.Д.: Почему освободить конкретно этих10 иностранцевбыло настолько важно?

П.Ф.: Я думаю, все стороны понимали, что это важная часть сделки. Мне кажется, для украинцев приоритетом было вытащить их из плена. И освобождение этих людей было обязательным условием, чтобы вступило в силу и более широкое соглашение [по обмену]. Именно на этом этапе вмешательство наследного принца оказалось решающим.

Л.Д.: Украинцы поэтому хотели убедиться, что в процесс обменавключены и эти иностранцы?

П.Ф.: Я думаю, все были заинтересованы в соглашении, включающем всех.

Л.Д.: Усматриваете ли вы в этом жест доброй воли со стороны России - по отношению к Британии, США и другим странам?

П.Ф.: Конечно же, я надеюсь, что мы сможем опираться на этот прецедент, чтобы в будущем провести более широкую дискуссию о том, как решать и сами проблемы, лежащие в основе конфликта.

Л.Д.: В этой войне вы старались выдерживать нейтралитет. Должно быть, это помогло при посредничестве?

П.Ф.: Мы всегда ищем возможность решить тот или иной конфликт дипломатическим путем - хотя нашу позицию по поводу вторжения мы тоже изложили недвусмысленно. На Генеральной Ассамблее ООН Эр-Рияд выступил с осуждением ввода российских войск.

Но мы хотим вести открытый диалог со всеми сторонами и считаем это очень важным. Мы считаем, что наши отношения с Россией оказались полезны - например, для проведения этой сделки - и, возможно, будут помогать вести диалог и в будущем. На наш взгляд это очень важно. И важно, чтобы наши каналы связи оставались открытыми.

Л.Д.: Многие задаются вопросом, когда Россия сядет за стол переговоров. Украина неоднократно обращалась к Москве с этой просьбой. Вы общались с россиянами - что вы думаете?

П.Ф.: Переговоры были начаты - но, к сожалению, не увенчались успехом. Теперь наша задача - искать другие потенциальные возможности. И, конечно же, такие возможности мы будем искать.

Когда такая возможность представится, я предсказать не возьмусь. Но мы, конечно, надеемся, что это произойдет как можно скорее.

Л.Д.: И ваше посредничество дает вам надежду, что такой вариант возможен?

П.Ф.: Да.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самый крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией

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