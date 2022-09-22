Телескоп “Джеймс Уэбб” сделал впечатляющие новые снимки Нептуна

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

30 минут назад

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Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Подпись к фото, Благодаря снимкам телескопа ученые впервые смогли увидеть Нептун в таких деталях

Новые изображения Нептуна поразили ученых деталями, которых они не могли разглядеть с 1989 года, когда зонд "Вояджер-2" пролетел мимо планеты. Теперь их видно, благодаря инфракрасным приборам обсерватории "Джеймс Уэбб".

К этим деталям относятся кольца и пылевые полосы, окружающие ледяной гигант. Снимки интригуют изображениями облачных структур, которые, как предполагается, расскажут исследователям что-то новое об атмосфере Нептуна.

Помимо самой планеты, интерес представляют 14 спутников-лун ледяного гиганта, семь из них можно увидеть на снимках. Главная из них - спутник Тритон.

На фото с "Джеймса Уэбба" он выглядит как звезда. Так происходит от того, что сам Нептун затемнен в поле зрения телескопа из-за поглощения метана в инфракрасном диапазоне, в то время как Тритон отражает в среднем 70% солнечного света, падающего на его ледяную поверхность. Это очень ярко.

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Подпись к фото, Ледяной гигант Нептун имеет 14 спутников-лун, наиболее крупный из которых - геологически активный Тритон

"Все пытаются интерпретировать эти снимки, разглядывая их прямо со своих телефонов, - говорит профессор Университета Лестера Ли Флетчер, который сейчас находится на научном конгрессе Europlanet в Испании. - Просто невероятно видеть эти кольца и наблюдать волны такой длины, чего раньше никто никогда не видел".

"Здорово видеть, как все взбудоражены!" - сказал он Би-би-си.

"Более длинные волны - совершенно новое для нас явление, которое может дать нам представление о глубинных циркуляциях, с яркой экваториальной полосой, немного похожей на яркие полосы Юпитера и Сатурна", - добавляет ученый.

"Мощные бури Нептуна активны как никогда, и здесь представлена вся семья Нептуна, с этими кольцевыми лунами и Тритоном", - продолжает профессор Флетчер.

Нептун - самая удаленная планета Солнечной системы, она находится дальше Урана и Сатурна, но ближе карлика-Плутона.

Нептун вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно 4,5 млрд километров, и ему требуется 164,8 лет, чтобы совершить один оборот вокруг звезды.

Как и у других внешних гигантов Солнечной системы, атмосфера Нептуна содержит много водорода и гелия. При этом на нем также много льда, воды, аммиака и метана.

Диаметр Нептуна близок к 50 тыс. километров - почти в четыре раза больше, чем у Земли.

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Подпись к фото, Через широкоугольный объектив телескопа можно также увидеть овальные и спиральные формы галактик за пределами Млечного Пути