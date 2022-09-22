"Эскалация войны" и "России это не по карману". Что о путинской мобилизации говорят СМИ на Востоке

9 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде

Решение президента Владимира Путина провести мобилизацию ожидаемо жестко осудили страны Запада, которые поддерживают Украину. Но намерение хозяина Кремля призвать в армию сотни тысяч людей и его претензии на украинские территории, сопровождающиеся ядерными угрозами, начали критиковать даже в странах, на поддержку которых Москва хотела бы рассчитывать в создании "многополярного мира" в противовес Западу.

Свидетельством перемен в отношениях России с восточными странами эксперты назвали недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Во время встречи Путин признал, что у Китая есть "вопросы" в связи с войной в Украине, а индийский лидер Нарендра Моди прямо заявил президенту России, что "нынешняя эпоха - не эпоха войн". Журналисты, рассказывавшие о саммите ШОС, также заметили, что Путину часто приходилось ждать других участников переговоров, в то время как раньше на встречи, как правило, запаздывал он сам.

Мы рассказываем, что о последних событиях в России говорят СМИ крупных стран Востока, в том числе крупнейших государств региона - Китая и Индии.

Индия: каналы говорят об эскалации войны

Как замечает отдел мониторинга Би-би-си, пресса Индии - крупнейшего покупателя российского оружия и традиционного союзника Москвы на мировой арене - уделила новостям о мобилизации значительное внимание.

Редактор одного из ведущих индийских телеканалов Republic TV сказал в эфире, что "Путин не исключает применение экстремальных видов оружия" и обвинил Россию в "эскалации войны".

Подпись к фото, "Кто нажмет на ядерную кнопку?" - спрашивает комментатор на турецком телевидении

Ведущий другого популярного канала, WION TV, вспомнил о словах Моди, сказанных президенту России, и добавил: "Кажется, Путин хочет закончить войну, повысив ставки. Ни на что меньшее, чем победа, он не согласен".

Эксперт еще одного новостного телеканала, NDTV 24x7, описал заявления Путина как "выверенную эскалацию" и заявил, что Кремль пытается найти легитимные причины для выполнения своих военных задач.

"Война становится для России более серьезной, потому что ее позиция слабеет на фоне введенных санкций", - считает аналитик популярного хиндиязычного канала Zee News.

Китай: Путина открыто не критикуют, но "России это не по карману"

По заключению отдела мониторинга Би-би-си, наименее критически (по сравнению со своими соседями) высказывались о мобилизации и угрозах Путина государственные СМИ Китая. Они рассказывали о планах Кремля провести "частичную мобилизацию" и не обращали слишком большого внимания на его угрозы применить ядерное оружие.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Путин и Си Цзиньпин в Самарканде

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Подобная линия вполне совпадает с официальной политикой Пекина, который в основном поддерживает взгляды Москвы на мировое устройство и рассматривает ее действия в Украине в контексте противостояния с Западом.

Впрочем, дальше устной поддержки такая позиция Китая пока не заходит. Судя по репортажам журналистов с саммита ШОС, в Самарканде Путин так и не смог добиться от китайского лидера подписания контракта о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", призванного компенсировать значительное сокращение поставок российского газа в Европу.

Рассказывая о последних решениях Кремля, государственный телеканал CCTV делает акцент на обвинениях Путина в адрес западных стран, что те якобы пытаются ослабить и разрушить Россию, а также подорвать попытки установить мир между Москвой и Киевом.

Китайские СМИ предпочли в основном не заметить стремление Путина помахать ядерной дубиной, однако таблоид Global Times о нем все же упомянул - и при этом сослался на публикацию российского государственного агентства "Спутник" о речи Путина. В ней президент России в числе прочего обвинил Запад в "ядерном шантаже" и добавил: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

"Ящик Пандоры"

Однако даже в СМИ и социальных сетях Китая можно найти критику решений Путина.

В среду CCTV процитировало Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины, который назвал мобилизацию признанием Россией масштаба своих потерь на поле боя.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Некоторые китайские СМИ пишут, что "референдумы" на подконтрольных России территориях Украины никто не признает

В блоге Buyidao на сайте Global Times сказано, что Россия "сталкивается с возрастающим военным и дипломатическим давлением" - и вспоминаются те же слова Моди о несвоевременности войны в мире.

Комментатор государственного издания The Paper видит в привлечении к войне сотен тысяч обычных россиян "большой политический риск". "Российское общество этого явно не хочет, не говоря уже о том, что правительству России это не по карману", - считает издание.

Обозреватель китайского телеканала Phoenix TV Чжэн Хао и вовсе отмечает, что так называемые "референдумы" на оккупированных Россией территориях являются нелегальными и международное сообщество их не признает.

Решения Путина критикуют и в китайских соцсетях, которые обычно подвергаются жесткой цензуре.

"Сколько же еще продлится конфликт между Россией и Украиной? - спрашивает один из пользователей платформы Sina Weibo - китайского аналога "Твиттера". - От этого вопроса в основном зависит, выдержим ли мы такую инфляцию, [война] также непосредственно влияет на фондовый рынок. Дестабилизация не нужна, все стоит держать в разумных рамках".

Некоторые комментаторы выразили опасения, что противостояние России с Украиной может принять новые, намного более опасные формы. Бывший главный редактор газеты Global Times Ху Си Цзинь написал на сайте Guancha, что если война станет ядерной, "откроется ящик Пандоры, и последствия будут невообразимыми".

Центральная Азия: "Мигранты для России - пушечное мясо"

Политические аналитики в странах Центральной Азии идут в своей критике действий Кремля намного дальше.

"Для России гастарбайтеры - очень удобный инструмент, - написал в своем телеграм-канале узбекский политолог Камолиддин Раббимов. - Жизни гастарбайтеров для России ничего не стоят. Даже если погибнут тысячи гастарбайтеров, Россия будет рада, если они убьют украинцев".

Известный узбекский экономист Юлий Юсупов высказался еще жестче. "Пушечное мясо из шахтеров и трактористов Донбасса закончилось. Теперь на убой направятся "простые россияне", - написал он.

Популярный кыргызский вебсайт Kloop публикует мнение юриста Бексултана Осмонова, рекомендующего гражданам Кыргызстана, у которых также есть российские паспорта, как можно быстрее возвращаться на родину, чтобы избежать мобилизации.

Другая юристка, Фатима Якупбаева отмечает, что, по законам Кыргызстана, "участие кыргызского гражданина в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства может стать основанием для утраты гражданства".

Турция не хочет быть "складом мигрантов"

В связи с сообщениями о мобилизации комментаторы в Турции обращают внимание на то, что в последнее время все больше людей приезжает в эту страну и в соседнюю Армению с "билетом в один конец".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Турции некоторые недовольны тем, что россияне покупают туда "билет в один конец"

Сообщения о том, что Турцию ждет новая волна мигрантов из России, вызвали оживленную дискуссию в соцсетях. Многие местные жители этим явно недовольны - при том, что турецкое общественное мнение и так в значительной степени настроено против мигрантов.

"Страна превратилась в оптовый склад мигрантов", - жалуется один из пользователей популярной дискуссионной платформы Eksi Sozluk.

"Когда "Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено - ред.) берет власть в Афганистане, их военные едут сюда. Россия начинает войну - и беженцы едут сюда. Начинается гражданская война в Сирии - и те, кто не хочет воевать, тоже оказываются здесь", - возмущается еще один пользователь.