"Они врут". Что говорит отец Махсы Амини, из-за гибели которой начались протесты в Иране

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация у президентского дворца в Тегеране

Гибель 22-летней иранской студентки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба полицией нравов, дала старт крупнейшей за последние месяцы волне протестов в стране. За последние пять дней в разных городах Ирана погибли по меньшей мере 17 протестующих. Би-би-си поговорила с отцом Махсы Амини о его дочери.

Махса Амини, курдянка по национальности, была задержана в Тегеране на прошлой неделе по обвинению в нарушении закона, согласно которому женщины должны покрывать волосы хиджабом или платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

Вскоре после задержания Амини впала в кому и через три дня умерла в больнице. По версии властей, смерть произошла из-за остановки сердца. Но родственники Амини говорят, что проблем с сердцем у нее никогда не было. Они подозревают, что девушка умерла от нанесенных ей побоев.

Об этом говорит и ее отец. По словам Амджада Амини, ему не дали доступа к материалам вскрытия дочери. В беседе с Би-би-си он снова сказал, что здоровье девушки было в полном порядке.

Отец Амини говорит о свидетелях произошедшего с его дочерью, которые рассказали семье, что после задержания его дочь избивали.

Задержание

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Иранские власти утверждают, что Махсу Амини не били, а в кому она впала от внезапной остановки сердца в участке, куда ее отвезли сотрудники полиции нравов.

Однако, по словам ее отца, во время задержания Амини вместе с ней был ее 17-летний брат Киараш, и он видел, что ее избивали.

"Мой сын был с ней. Есть свидетели, которые ему рассказали, что ее били в микроавтобусе и потом в полицейском участке", - рассказывает отец погибшей девушки.

"Сын просил их, чтобы ее не забирали, но его тоже побили, порвали одежду. Я попросил у них посмотреть запись с нательных камер полицейских, а мне сказали, что у камер в тот момент села батарейка", - говорит Амджад Амини.

Иранские власти утверждают, что на Амини во время задержания была "нескромная" одежда. Но ее отец говорит, что дочь всегда ходила в длинном плаще.

Доступ к телу

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Амини рассказывает, что после гибели дочери ему долго не давали увидеть ее тело.

"Я хотел посмотреть на дочь, но меня не пускали", - говорит он.

Когда он попросил у доктора ознакомиться с протоколом вскрытия, тот ответил: "Я напишу что захочу, ты тут ни при чем".

Семье погибшей девушки о результатах вскрытия так и не сообщили.

Амини увидел тело дочери только один раз - оно было завернуто в саван, видны были только стопы ног и лицо.

"На ступнях были синяки, - рассказывает он. Я попросил у врачей посмотреть на ноги поближе."

По словам Амини, представитель властей сказал ему, что в полиции разберутся, откуда появились синяки. Но с ним так и не связались.

"Они проигнорировали меня, а теперь врут", - говорит отец погибшей.

Ранее глава патологоанатомической службы провинции Тегеран Мехди Фарузе сказал, что на теле девушки не было найдено никаких следов ударов по лицу или голове, синяков под глазами или переломов в основании черепа.

Также власти говорят, что у нее не было повреждения внутренних органов.

Состояние здоровья

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участницы демонстраций в память о Махсе Амини в Иране и других странах сжигают свои головные платки

Амджад Амини категорически не согласен утверждениями властей о том, что у его дочери были проблемы со здоровьем, которые могли приблизить ее смерть.

Глава тегеранской патологоанатомической службы говорил, что в возрасте восьми лет девушка перенесла операцию на мозге.

"Они лгут", - говорит ее отец.

"Все эти 22 года она вообще не бывала в больнице - может быть, только из-за простуды, - добавляет он. - У нее не было проблем со здоровьем, не было никаких операций".

Би-би-си встретилась с двумя бывшими одноклассниками Махсы Амини - они говорят, что не слышали, чтобы в детстве она перенесла операцию.

Отец девушки говорит, что власти также лгут, утверждая, будто в последнее время она несколько раз падала в обморок на работе.

Он рассказывает, что Махса Амини приехала в Тегеран, чтобы отдохнуть перед началом учебы в университете.