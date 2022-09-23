Финляндия закроет въезд для россиян с шенгеном
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Финляндия в ближайшие дни запретит гражданам России въезжать в страну с туристическими целями по любым шенгенским визам. Аналогичные решения ранее приняли Польша, Литва, Латвия, Эстония.
Сообщение о том, что правительство Финляндии приняло "принципиальное решение о существенном ограничении" въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз, в пятницу было опубликовано на сайте президента Финляндии Саули Ниинистё.
Вскоре с заявлением выступил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. На пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета "Хельсингин саномат", он сообщил, что въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников.
"Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран", - сказал министр.
Ранее жесткие ограничения на въезд для россиян ввели Польша, Литва, Латвия, Эстония. Запрет касается на пересечение границ этих стран гражданами России с действующими шенгенскими визами.
Исключение сделано для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.
После начала войны в Украине ЕС закрыл небо для российских самолетов. В Европу уехать можно было на машине или автобусе через Латвию или Эстонию.
Финляндия, также граничащая с Россией, до сих пор не присоединялась к новым ограничительным мерам.
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Латвия, Литва и Эстония решили ограничить въезд россиян через свои границы
Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы с Россией и Беларусью, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Официально о мерах будет объявлено в ближайшее время.