В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате

26 сентября 2022, 07:05 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. По данным местных властей, тяжело ранен начальник призывной комиссии. На прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что в области "произошло чрезвычайное происшествие": "В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате".

По словам губернатора, военком "находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии". "Я дал поручение усилить меры безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

Очевидец стрельцы в военкомате рассказал РБК о произошедшем так:

"Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал: "Сейчас все поедем домой", и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК".

Стрелявший задержан. На видео, распространенном в соцсетях, он представляется 25-летним местным жителем по имени Руслан Зинин, безработным.

Следственный комитет подтвердил информацию о стрелявшем и сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконное ношение оружия".

В пресс-службе управления Росгвардии по региону заявили Интерфаксу, что стрелявший не был законным владельцем оружия.

Мать Руслана Зинина рассказала, что повестка в ему военкомат не приходила. "В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", - рассказала женщина телеграм-каналу ASTRA.

Откуда у ее сына оружие, она не знает.

Инциденты в российских военкоматах

После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации, в стране началась новая волна поджогов военкоматов и административных зданий.

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Всего за четыре дня, прошедших после объявления мобилизации, сообщения о поджогах и попытках поджогов пришли по меньшей мере из десяти российских регионов, в том числе из Красноярского и Хабаровского края, Калининградской, Волгоградской, Оренбургской, Амурской и Ленинградской областей, Башкирии, Мордовии и города Ломоносов, который является административной частью Петербурга.