"Призываю матерей соблюдать спокойствие". Почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне

час назад

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Автор фото, Yelena Afonina/TAS

Рамзан Кадыров заявил, что частичная мобилизация не коснется Чечни, так как регион "перевыполнил план призыва на 254 процента". Глава Чечни не объяснил, на чем основана эта цифра, однако, по его словам, таких показателей удалось достичь, потому что "мы изначально работали, проявили патриотизм, любовь к государству".

Кадыров пообещал, что ни одной повестки жители региона не получат, но добавил, что если чеченцы считают себя мужчинами и мусульманами, то "у каждого должна кипеть кровь от желания противостоять такому злу".

"Я призываю население Чечни, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", - отдельно подчеркнул он.

При этом ранее именно Рамзан Кадыров призывал регионы к "самомобилизации" и отправке дополнительных подразделений добровольцев на фронт. Он заявлял, что губернаторам "не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО", и призывал каждый регион "подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

Протестные настроения

Одним из факторов, повлиявших на решение Кадырова, могла стать подготовка митинга матерей против мобилизации, считают эксперты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Против могилизации!" Как в России прошли новые антивоенные протесты. Видео

20 сентября чеченские пользователи соцсетей стали распространять аудиосообщения, в которых женщины на чеченском языке призывали выйти на акцию протеста на площадь перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном, "чтобы не позволить уничтожить наших сыновей".

Свидетельств, что митинг удалось провести, так и не появилось. По данным портала "Кавказский узел" (внесен в реестр СМИ-"иноагентов" в России), площадь была заранее оцеплена полицией, несколько десятков женщин, которые пришли к мечети, были задержаны.

21 сентября Кадыров рассказал о том, что в Грозном на протест вышли 10-15 женщин. По его словам, большинство из них вышли за деньги, получив "копейки от европейских организаций". Кадыров добавил, что поскольку "их мужчины не в состоянии позаботиться о своих женщинах", то этих мужчин нужно отправить на специальную военную операцию.

Кадыров опасается волнений?

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"Едва только в Чечне начались протесты матерей против мобилизации их сыновей - и Кадыров отыграл назад. Сказал, что Чечня свой план уже перевыполнила и никакой дополнительной мобилизации не будет. Похоже, что протест имеет смысл", - написал в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов.

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев в своём телеграм-канале также предположил, что Кадыров отменил мобилизацию, так как опасается возможных волнений в Чечне.

Янгулбаев напомнил, что в ФЗ "О мобилизации" отсутствуют понятия "достаточный план набора" или "перевыполнение плана". При этом, пишет Янгулбаев, даже если человек не попадает в категорию подлежащих мобилизации, его "спокойно могут забрать на войну".

С ним согласна сотрудница одной из общественных организаций, долгое время проработавшая в Чечне, которая попросила не называть своего имени. По ее мнению, несмотря на репрессии и наказания, которым подвергаются жители Чечни за критику власти, в этот раз Кадыров мог посчитать ситуацию слишком опасной.

За время правления Кадырова уже был случай, когда жители массово вышли на улицу не по призыву властей, отмечает она. Это была реакция на смерть Юсупа Темерханова в 2018 году. Темерханов умер в тюрьме, где отбывал наказание за убийство полковника российской армии Юрия Буданова, который в 2000 году был осужден за похищение и убийство чеченской девушки).