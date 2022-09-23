Навального в пятый раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз после речи о мобилизации
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Политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в пятый раз с 12 августа отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). На этой неделе во время заседания суда он публично выступил против объявленной в России мобилизации.
Навального отправили в ШИЗО на 12 суток, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. "Администрация прямо сказала Навальному, что его посадили сейчас снова за то, что он "наговорил про мобилизацию на прошлом суде", - написала она.
По словам Ярмыш, с прошлого водворения политика в ШИЗО прошло меньше суток.
21 сентября во время рассмотрения своего иска к колонии в Ковровском суде Навальный узнал от адвокатов и журналистов об объявленной в России мобилизации и заявил, что "Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей".
"Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.
Сегодня на очередном заседании суда Навальный снова выступил против мобилизации, заявив: "Вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это [мобилизация - прим. Би-би-си] преступление против моей страны, я так ровно к нему и отношусь. Я молчать не буду и, надеюсь, что все кто слышат меня, молчать не будут. Потому что-то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток", передает Медиазона (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России).
Заключение в ШИЗО
В колонию строгого режима ИК-6 политика перевели 14 июня - до этого он находился в колонии общего режима, куда его отправили, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
11 августа Навальный объявил о создании профсоюза "Промзона" - для защиты прав людей, которые работают в местах лишения свободы (то есть и заключенных, и работников системы ФСИН).
Через несколько дней политик сообщил, что его впервые за время заключения отправили в штрафной изолятор. Формальным основанием, по словам Навального, стало нарушение формы одежды - то, что он, находясь на промзоне, регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.
После этого Навального стали систематически отправлять в штрафной изолятор: ему назначили пять суток за "нарушение правил конвоирования" (политик шел по коридору, не убрав руки за спину), затем - семь суток за то, что "неправильно представился". В четвертый раз его отправили в ШИЗО на максимальный срок в 15 суток (за что политик не уточнял).
Сам Навальный объяснял такое давление администрации тем, что "он не угомонился" - призывал вводить санкции против путинской элиты, продвигал "Умное голосование", а также продолжал работать над своим профсоюзом.
В Ковровском суде представитель колонии заявил, что политик "зарекомендовал себя с отрицательной стороны" и за период отбывания срока имеет 24 взыскания, пишет "Медиазона".
Суды с колонией
Навальный регулярно подает иски против колоний, в которых отбывает срок.
10 августа стало известно, что Навальный подал первый иск к своей новой колонии. Он был связан с тем, что руководство ИК-6 отказалось предоставить адвокату информацию о заказчике изделий, которые производит политик.
Второй иск оппозиционера был связан с тем, что после создания им профсоза колония вынесла ему официальное предостережение, что он "не может нарушать законы о митингах". Навальный потребовал признать это предостережение незаконным.
5 сентября пресс-служба Ковровского городского суда сообщила, что политик подал к колонии третий иск - с требованием признать незаконным его перевод в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы.
21 сентября суд Коврова отклонил две жалобы Алексея Навального к колонии.