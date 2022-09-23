Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас
Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас
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В начале марта Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти не будут проводить мобилизацию среди населения и не будут призывать людей из запаса.
Вторжение в Украине затягивалось, и в сентябре Путин вновь выступил с речью. Теперь в России хотят мобилизовать из запаса 300 тысяч человек.