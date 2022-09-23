Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас

20 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В начале марта Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти не будут проводить мобилизацию среди населения и не будут призывать людей из запаса.