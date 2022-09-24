Протесты в Иране: президент страны обещает решительно разделаться с недовольными

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты со сжиганием флагов начались после гибели девушки, задержанной полицией нравов

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что готов решительно разделаться с протестами, которые начались больше недели назад после гибели задержанной полицией нравов девушки и распространились почти на все иранские провинции.

По официальным данным в ходе столкновений с протестующих с полицией погибли 35 человек.

В соцсетях расходятся видеоролики с кадрами столкновений в иранских городах. На роликах из городов Пираншар, Махабад и Урмия видно, что силовики стреляют по демонстрантам. Не исключено, что применяются боевые патроны. Би-би-си не верифицировала эти видеозаписи.

По данным правозащитников Amnesty International иранские силовики только в среду убили 19 протестующих, в том числе троих несовершеннолетних. В НКО говорят, что в ее распоряжении есть доказательства того, что иранские силовики систематически применяют боевые патроны.

Закручивание гаек

Автор фото, Getty Images

Протесты спровоцировали жесткую реакцию иранского режима. По данным НКО, в Иране с понедельника задержано 11 журналистов. Количество задержанных протестующих исчисляется сотнями - только в северо-западной провинции Гуйлан по состоянию на субботу задержано 739 человек, в том числе 60 женщин.

Задержанные, с которыми поговорила Би-би-си, говорят, что их били. Один из них рассказывает о содержании в тесной камере вместе с сотнями других.

Источники в городе Ошневие, тоже на западе, подтвердили Би-би-си, что протестующие на время захватили контроль над некоторыми кварталами.

Местные жители говорят, что полицейские и чиновники из этих районов бежали, но в субботу снова вернулись.

Раиси в своем заявлении назвал протесты "беспорядками".

Государственные СМИ отрицают сообщения о том, что протестующие захватили три штаба государственного военизированного ополчения "Басидж".

На протесты в Иране отреагировал Вашингтон. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США ослабят блокировку иранского интернета, чтобы иранцы "не чувствовали себя в изоляции".

Смерть Махсы Амини

Охватившие страну протесты начались после смерти иранки Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов.

Махса Амини, курдянка по национальности, была задержана в Тегеране по обвинению в нарушении закона, согласно которому женщины должны покрывать волосы хиджабом или платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

Вскоре после задержания Амини впала в кому и через три дня умерла в больнице. По версии властей, смерть произошла из-за остановки сердца. Но родственники Амини говорят, что проблем с сердцем у нее никогда не было. Они подозревают, что девушка умерла от нанесенных ей побоев.