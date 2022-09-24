Протесты против мобилизации в России: десятки городов, более 750 задержанных

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Вас же на войну и пошлют". Как прошли субботние протесты в России?

В первый выходной после объявления в России мобилизации во многих городах снова прошли протестные акции. В 32 городах задержано, по информации правозащитников, более 700 человек - немногим меньше, чем сразу после объявления мобилизации 21 сентября.

В Москве главная акция протеста в субботу проходила на Чистопрудном бульваре. Как отмечают корреспонденты российских СМИ, людей на Московскую акцию на Чистопрудном бульваре пришло меньше, чем три дня назад.

По данным "ОВД-инфо" (признан российскими властями "иностранным агентом") по состоянию на вечер субботы число задержанных составило 752 человека.

Людей начали задерживать примерно во время назначенного начала оппозиционного шествия на выходе из метро "Чистые пруды" и в окрестностях. Также задержания были на улице Покровка, Покровском бульваре и в парке "Зарядье", которые был назначен конечной точкой шествия.

Автор фото, Reuters

В "Телеграме" расходятся видео, на которых полицейские волокут задержанных по земле, избивают дубинками, хватая одного человека втроем или вчетвером.

К местам задержаний были заранее стянуто значительное количество полицейских. В Москве на Чистопрудном бульваре плакат с надписью "Хотите так же?" развернула девушка в инвалидной коляске. Как сообщают СМИ, задерживать ее не стали.

В парке "Зарядье" ОМОН задерживал молодых людей, появлявшихся группами по 5-10 человек. Издание SOTA передает, что в Москве среди задержанных оказалась несовершеннолетняя.

Автор фото, Reuters

Задержанных развезли по ОВД. Как сообщали задержанные, у них отбирали паспорта и телефоны. Около семи часов вечера по местному времени в канале движения "Весна" появилось сообщение, что акция закончена.

По данным "ОВД-Инфо", в городе было задержано по меньшей мере 374 человека. На акции 21 сентября в Москве к девяти вечера задержали 394 человек.

В Санкт-Петербурге, где отдельным группам активистов удалось пройти по улице с развернутыми плакатами, полиция тоже действовала жестко.

Протестующие собирались на Дворцовой площади и Невском проспекте. Первые задержания начались на Садовой улице. Как сообщали корреспонденты, ОМОН в какой-то момент начал задерживать всех подряд.

Автор фото, Andrey Bok

По данным газеты "Коммерсант", в ходе задержаний петербургские ОМОНовцы применили электрошокер. При этом на всех снятых очевидцами видео на каждого задерживаемого приходится как минимум по четверо полицейских.

На фоне протестов в Петербурге прошли обыски у активистов. Полицейские пришли в квартиры Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, арестованных в мае по делу о "создании организации, посягающей на личность и права граждан".

С обысками также пришли к журналистке SOTA Виктории Арефьевой, фем-активистке Палладе Башуровой и в рамках дела о "телефонном терроризме" к активисту Дмитрию Мартыничеву.

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге сегодня задержали 126 человек.

В Архангельске полицейские снова запрещают горожанам ходить по центральной площади Ленина — площадь была оцеплена со всех сторон, желающим пройти по ней угрожают задержанием из-за анонса антивоенной акции. Как сообщают очевидцы, также скопление полицейских наблюдалось вокруг мэрии.

Два часа назад на площади был задержан журналист Андрей Кичёв — он до сих пор не выходит на связь.

Задержания и акции прошли не только в Москве и Санкт-Петербурге. По замыслу организаторов, акции должны были пройти в 62 городах.

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Новости о задержаниях приходили из Новосибирска (70 задержанных по данным "ОВД-Инфо" на вечер субботы), Ижевска (21 активиста отпустили вскоре после задержания), Иркутска (20 задержанных), Томска (18), Перми (16) и других крупных городов.

В Томске, как сообщает портал "Тайга.info", демонстранты собрались на площади Ленина в центре города.

Автор фото, EFE

"Люди не выкрикивали никаких лозунгов, они были без плакатов. Несмотря на это, полицейские и спецназ массово задерживали людей", - пишут журналисты.