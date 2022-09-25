Зеленский пообещал "цивилизованное обращение" россиянам, добровольно сдавшимся в плен

25 сентября 2022, 15:54 GMT Обновлено 19 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гуманное российским солдатам, которые решат добровольно сдаться в плен, что украинские военные будут обращаться с ними цивилизованно и в соответствии с международными конвенциями. Об этом Зеленский сказал в субботу в традиционном видеообращении, перейдя при этом на русский.

"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", - сказал президент Украины.

Зеленский также пообещал, что российские власти не узнают обстоятельств попадания в плен - то есть, сдался ли человек добровольно, и что ни один россиянин не будет выдан Москве против его воли.

Призыв Зеленского прозвучал в тот же день, когда Владимир Путин подписал указ об увеличении наказания за дезертирство и неподчинение приказам - теперь обвиняемым по ним грозит до 10 лет тюрьмы.

Между тем в России продолжаются акции протеста против объявленной Путиным мобилизации - сравнительно небольшие, если принимать во внимание масштабы самой мобилизации.

В воскресенье по социальным сетям широко расходятся видео- и фотокадры протестов в Дагестане, в селе Эндирей и в Махачкале.

Автор фото, Getty Images