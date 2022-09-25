Мобилизация в России: за ночь - три новых попытки поджога военкоматов и местной администрации
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После того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной мобилизации", в стране началась новая волна поджогов военкоматов и административных зданий. Три новых попытки зафиксированы в ночь на воскресенье.
В местных пабликах Калининградской области сообщается, что ночью неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата города Черняховска. Пожар был быстро потушен.
Два других инцидента произошли в ночь на 25 сентября в Мордовии (поджог военкомата) и в Ленинградской области (здание сельской администрации).
Всего за четыре дня, прошедших после объявления мобилизации, сообщения о попытках поджогов пришли по меньшей мере из семи российских регионов, в том числе из Красноярского и Хабаровского края, Оренбургской и Амурской областей, Башкирии и города Ломоносов, который является административной частью Петербурга.
Это уже вторая - пусть и небольшая, единицы случаев - волна поджогов военкоматов. Первая началась почти сразу после вторжения России в Украину 24 февраля. Пик поджогов был зафиксирован в мае.
Хронология второй волны (в обратном порядке)
Ночь на 25 сентября
Поджоги военкоматов в Калининградской области и Мордовии, сельской администрации в Ленинградской области.
Ночь на 24 сентября
В городе Канске в Красноярском крае загорелся местный военкомат.
Как сообщает местный ВК-канал "ЧП Канск", примерно в час ночи мужчина, чью личность до сих пор не установили, бросил в окно первого этажа "коктейль Молотова".
Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В комнате выгорела мебель.
Кроме того, как сообщает информационный канал "Пожарное сообщество Юг республики Башкортостан", в городе Салават у дверей общественной приемной "Единой России" кто-то поджег автомобильные погрышки.
23 сентября
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Паблик "Хабаровск сейчас" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата в Индустриальном районе города. В результате, по его данным, загорелось два кабинета, никто не пострадал.
По данным телеграм-канала Baza, "коктейль Молотова" бросили также в здание военкомата в городе Свободный Амурской области. Огонь не распространился, и на фасаде здания остались лишь мелкие следы копоти, говорится в посте. Но местные СМИ об этом инциденте не сообщают.
Еще о двух попытках поджога сообщает телеграм-канал SHOT: в окно первого этажа мэрии Камышина в Волгоградской области неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью , но возгорания не произошло; в алтайском поселке Целинный в ночь на 23 сентября загорелся Дом культуры, в котором расположена администрация сельсовета и офис Почты России.
В пятницу также пострадало здание военкомата в Костроме - неизвестные оставили на нем надпись на тему объявленной Путиным мобилизации. На фотографии, которую опубликовало издание Kostroma News, видно, что на стене военкомата написали: "Анус себе мобилизируй, пёс! Не твоя личная армия!"
22 сентября
Неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. На фото, которые выложили в группе жителей Лимоносова во "ВКонтакте", видно огонь в одном из окон здания на первом этаже.
По данным "Фонтанки", помещение, в котором произошел пожар, не использовалось. В самом военкомате изданию отказались комментировать ситуацию, а в пресс-службе МЧС заявили, что это помещение вообще принадлежит не военкомату, а соседней церкви.
Также в ночь на 22 сентября неизвестные попытались поджечь военкомат на улице Ленина в городе Гай Оренбургской области. Как сообщил местный портал "Гай.рф", стену здания, судя по всему, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, но огонь не распространился и быстро погас.
Кроме того, ранним утром 22 сентября неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в забайкальском селе Кыра, но бросили неумело - возгорания не произошло. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники "Чита.Ru". .
Еще одна попытка поджога военкомата произошла в Нижнем Новгороде на улице Алеши Пешкова. Огонь распространился на площади одного квадратного метра, сообщило издание NN.Ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ночь на 22 сентября неизвестные подожгли вход в один из корпусов городской администрации Тольятти - загорелись входная дверь и обшивка крыльца.
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