Цена войны. Мир недосчитается $2,8 трлн из-за агрессии России против Украины

Алексей Калмыков

Би-би-си

12 минут назад

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Мир будет еще беднее, чем думали, из-за агрессии России против Украины. В следующем году мировая экономика недосчитается 2,8 трлн долларов, подсчитал клуб богатых стран ОЭСР. Среди двадцати ведущих экономик мира Россия пострадает больше всех.

Свежий прогноз так и озаглавлен - "Цена войны".

"Мировая экономика тормозит. Виной тому ничем не спровоцированная, неоправданная и преступная агрессия России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, и судя по данным о состоянии экономики, торможение будет продолжительным", - сказал генсек ОЭСР Матиас Корманн.

Помимо энергетического кризиса, вызванного газовой войной Кремля против Европы, на темпы прироста богатства в мире давит рекордная инфляция и ковидный локдаун в Китае. Но главное - война.

Без нее в 2023 году объем мировой экономики был бы на 2% больше, чем в опубликованном в понедельник прогнозе. В деньгах это гигантская цифра - 2,8 трлн долларов, примерно в полтора раза больше ВВП России.

Россия переживет самое существенное падение в следующем году среди 20 ведущих экономик мира - 4,5% ВВП.

Помимо России ОЭСР прочит снижение ВВП в 2023 году только Германии (минус 0,7%) - крупнейшей экономике Европы, главному покупателю российского газа и ведущему экспортеру. Промышленный мотор Старого Света глохнет из-за газовой диеты, на которую немцев посадил Кремль, а также из-за торможения экономики Китая.

Остальные вырастут, причем больше других - Турция, Индия, Китай и Саудовская Аравия, выигравшие от энергетической и санкционной войны России и Запада.

Все может быть еще хуже

И в США, и в еврозоне - двух ведущих экономиках Запада - прогнозы на следующий год ухудшены. Теперь ОЭСР ожидает едва заметного роста на полпроцента в Америке, а в 19 странах еврозоны - на 0,3%.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Экономический кризис чреват политическим. Протест в Бельгии против роста цен на свет и тепло: "Не можем и не хотим платить больше"

Однако и эти мрачные прогнозы могут оказаться чересчур оптимистичными, поскольку построены на ряде смелых допущений.

Во-первых, экономисты не учитывали в своих моделях возможную эскалацию войны России против Украины или расширение агрессии на другие территории. Во-вторых, они исходили из того, что ковид остался в прошлом, и никаких новых волн и локдаунов предстоящей зимой не будет.

И в-третьих, они заложили в расчеты постепенное смягчение энергетического кризиса в Европе. Это самый большой риск, признают эксперты ОЭСР.

Они учли в прогнозах и планируемое добровольное сокращение потребления газа в ЕС, и вынужденное - из-за высоких цен, и высокие запасы в подземных хранилищах, и новые контракты на закупку газа у альтернативных России поставщиков. Однако карты может спутать слишком холодная зима или перебои с поставками из других источников.

Еврокомиссия (фактически правительство ЕС) подготовила план, как пережить зиму без российского газа, однако 27 стран союза до сих пор не согласовали его. На этой неделе министры энергетики попытаются договориться. Если выйдет - план утвердят на следующей неделе лидеры всех стран ЕС на саммите в Праге.

Нефтяной кризис

Если противостояние с Россией перерастет в полномасштабную газовую блокаду и тотальный энергетический кризис, Европа окажется в рецессии, так и не успев восстановиться после предыдущего спада из-за пандемии ковида.

Еще одна неизвестная - вступающее в декабре европейское эмбарго на российскую нефть.

Оно коснется 2 млн баррелей в день, или примерно 2% предложения сырья на мировом рынке. Перенаправить эти объемы на другие рынки у России быстро не получится, поскольку ЕС еще и запретит страхование, финансирование и морские перевозки российского сырья.

"В результате возрастает шанс перебоев в поставках на мировом нефтяном рынке. А дефицит российских нефтепродуктов чреват серьезным экономическим ущербом. Это касается, например, дизтоплива в Европе", - пишут экономисты ОЭСР.