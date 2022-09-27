Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу “Северный поток” дал течь сразу в трех местах

Алексей Калмыков

Би-би-си

23 минуты назад

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Автор фото, Danish Defence Command Подпись к фото, Газовые пузыри на поверхности моря в месте утечки

Обе нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток" дали течь сразу в трех местах. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Авария случилась на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря. Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах.

Об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен высказалась в том же духе, но осторожнее.

"Ситуация чрезвычайно необычная. Целых три утечки, причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.

Шведские и датские сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка из "Северного потока", сообщило шведское общественное телевидение SVT.

Дроны над нефтяными вышками

Россия сокращала поставки газа в Европу с лета прошлого года, а после февральского вторжения в Украину Кремль перешел к открытой газовой войне. В сентябре "Газпром" выключил "Северный поток-1", и поставки упали до исторических минимумов. Европа обвиняет Россию в энергетической блокаде, а Владимир Путин отвечает, что сами виноваты, что ввели санкции и отказались сертифицировать "Северный поток-2".

Падение поставок из России Европа отчасти компенсировала закупками сжиженного природного газа в США и Катаре, а трубопроводный газ получает теперь в основном из Норвегии, которая потеснила Россию и впервые стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.

Автор фото, AFP

Норвегия добывает газ и нефть на шельфе. В день таинственной аварии на обоих "Северных потоках" норвежское ведомство PSA, отвечающее за безопасность нефтегазовых промыслов, предупредило, что над морскими платформами замечены неопознанные летающие объекты.

"PSA призывает к повышенной бдительности всех владельцев платформ и операторов судов на территории континентального шельфа Норвегии. Неопознанные дроны/летательные аппараты несут повышенные риски", - предупредило PSA и назвало среди них опасность столкновения, возгорания и "предумышленного нападения".

Газовая война

Газ из поврежденных труб "Северного потока" будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку "Северный поток-1" Россия выключила еще в сентябре, а "Северный поток-2" Германия так и не разрешила ввести в строй.

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Однако теперь Европа потеряла не только крупнейший газопровод из России, на который до войны ставила как на главный источник газа на десятилетия, но и в целом надежду на поставки российского трубопроводного газа.

"Тревожные события вчерашнего дня с утечками из обоих "Северных потоков" подчеркивают неотложность укрепления энергетической безопасности Европы. Мы должны предпринять все усилия для того, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы как инструмент давления", - сказала во вторник датский премьер Фредериксен.

ЕС переживает самый масштабный энергетический кризис за последние полвека. Он уже обошелся Европе более чем в полтриллиона евро, а зима еще даже не началась, отопительный сезон впереди.

Россия посадила Европу на голодный паек прошлой осенью, а к маю поставки российского газа сократились вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности, до 250 млн кубометров в сутки. Сейчас они не превышают 80 млн.

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Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами и санкциями. "Газпром" говорит, что санкции мешают плановому ремонту турбин газокомпрессорных станций, поэтому поставки сокращаются. А валютные санкции привели к тому, что президент Владимир Путин обязал европейцев платить за газ через российский банк и транзитный счет в рублях. Всем, кто отказался, отключили газ.

Во вторник Кремль назвал аварию на подводных газопроводах "совершенно беспрецедентной ситуацией".